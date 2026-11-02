Vrouw (23) van e-bike geduwd en beroofd door twee criminelen op bromfiets

Een 23-jarige vrouw is afgelopen nacht op de hoek van de Kasabaholoweg en de Estrelliastraat in Suriname slachtoffer geworden van een brutale beroving. Twee criminelen op een bromfiets duwden haar tijdens het fietsen van haar elektrische tweewieler en gingen er vervolgens met haar e-bike vandoor.

Volgens verkregen informatie reed het slachtoffer, aangeduid met de initialen I.P., op haar elektrische fiets toen de twee daders haar naderden. Terwijl de vrouw nog reed, werd zij van haar e-bike geduwd, waardoor ze ten val kwam.

De criminelen maakten van de gelegenheid gebruik om de zwart-oranje elektrische fiets buit te maken. Na de beroving sloegen zij op de vlucht. Het slachtoffer kon niet aangeven in welke richting de daders waren weggereden.

De 23-jarige vrouw liep bij de beroving geen lichamelijke verwondingen op.

De politie van bureau Uitvlugt ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.