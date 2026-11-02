‘Voel je je meer Marokkaans of Surinaams?’ MMA-ster Tyjani Beztati komt met duidelijk antwoord

De Nederlands-Surinaams-Marokkaanse vechtsporter Tyjani Beztati krijgt regelmatig dezelfde vraag voorgeschoteld: voelt hij zich meer Marokkaans of meer Surinaams? De 29-jarige voormalig GLORY-wereldkampioen, die tegenwoordig furore maakt in de MMA-wereld, heeft daar een duidelijk antwoord op. Hij weigert tussen beide landen te kiezen en benadrukt juist hoe trots hij is op zijn dubbele afkomst.

Op Facebook deelde Beztati afgelopen vrijdag 30 oktober een bericht waarin hij de vraag aanhaalt die hem naar eigen zeggen voortdurend wordt gesteld. Bij beelden waarop hij na een gevecht met een Marokkaanse en Surinaamse vlag poseert, verschijnt de vraag of hij zich meer Marokkaans of Surinaams voelt. Vervolgens maakt hij met een humoristische animatie duidelijk dat de vraag volgens hem verkeerd wordt gesteld.

Bij zijn bericht schrijft de vechter: “Always proud to represent both”, oftewel: altijd trots om beide landen te vertegenwoordigen. Daarbij plaatst hij de vlaggen van Marokko en Suriname.

De achtergrond van Beztati verklaart waarom de vraag hem zo vaak wordt gesteld. De vechtsporter werd op 21 oktober 1997 geboren in Amsterdam. Zijn vader is van Marokkaanse afkomst en zijn moeder is Surinaams. Hoewel hij in Nederland opgroeide, spelen beide culturen een belangrijke rol in zijn leven. Tijdens zijn succesvolle kickbokscarrière kwam hij uit voor Marokko en verscheen hij regelmatig met de Marokkaanse vlag. Dat betekent volgens zijn recente boodschap echter niet dat hij zich minder verbonden voelt met Suriname.

Het is niet de eerste keer dat Beztati zich uitspreekt over zijn afkomst. In een interview met radiozender FunX in juli van dit jaar benadrukte hij al dat hij trots is op alle drie de landen waarmee hij zich verbonden voelt. “Ik ben een trotse Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse man”, verklaarde hij destijds. De vechter vertelde ook dat hij tijdens zijn kickbokscarrière veel steun ontving vanuit de Marokkaanse gemeenschap en dat hij deze achterban graag op het hoogste internationale niveau wil blijven vertegenwoordigen.

Beztati, die in de vechtsportwereld bekendstaat als ‘The Wonderboy’, groeide uit tot een van de succesvolste lichtgewichtvechters van GLORY. Hij begon op tienjarige leeftijd met kickboksen nadat hij via zijn zusje met de sport in aanraking was gekomen. In september 2021 veroverde hij de wereldtitel in het lichtgewicht, die hij vervolgens meerdere keren succesvol verdedigde. In 2025 besloot hij zijn succesvolle kickbokscarrière achter zich te laten om een nieuwe uitdaging aan te gaan in mixed martial arts (MMA).

Ook in deze vechtsport heeft de Amsterdammer inmiddels indruk gemaakt. Zijn eerste vier professionele MMA-gevechten wist hij allemaal voortijdig te winnen, telkens in de eerste ronde. Zijn meest recente overwinning behaalde hij op 26 september 2026 tijdens Levels Fight League 24 in Den Bosch, waar hij de Pool Daniel Kolasinski al na 55 seconden met een harde kniestoot knock-out sloeg. De voormalig kickbokskampioen heeft zijn zinnen inmiddels gezet op de UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld.

Achter zijn sportieve prestaties schuilt ook een persoonlijk verhaal. Beztati vertelde eerder dat hij grotendeels opgroeide bij zijn moeder, samen met zijn zusje. Zijn moeder speelde volgens hem een belangrijke rol in zijn opvoeding en zorgde ervoor dat het gezin niets tekortkwam. Die achtergrond heeft mede bijgedragen aan zijn discipline en doorzettingsvermogen. Inmiddels is hij zelf vader en wil hij niet alleen sportief succesvol zijn, maar ook een voorbeeld vormen voor de volgende generatie.

Met zijn recente Facebookbericht maakt Beztati duidelijk dat zijn Marokkaanse en Surinaamse afkomst voor hem geen kwestie van kiezen is. De twee vlaggen die hij trots naast elkaar plaatst, vertellen volgens zijn boodschap eigenlijk het hele verhaal. Voor de vechter sluiten zijn verschillende achtergronden elkaar niet uit, maar maken ze juist samen deel uit van wie hij is.