Sewcharan over uitspraken Monorath: Directeuren bij andere organisaties krijgen veel minder dan 4.000 USD

Advocaat Gerold Sewcharan stelt dat de coalitiepartij waartoe minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid behoort, de ABOP, evenals de bewindsman zelf, een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich een oordeel te vormen over de arbeidsovereenkomst met vergaande financiële voorzieningen en opzegtermijnen die Monorath in november 2021 als president-commissaris bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) met Wendy Jap A Joe heeft gesloten.

De advocaat, staatsraadslid en coalitiepartner stelt wel dat, in tegenstelling tot wat Monorath in eerdere interviews heeft beweerd, de vergoedingen die directeuren van andere organisaties ontvangen, veel minder zijn dan de maandelijkse 4.000 USD die aan Jap A Joe werd uitbetaald.

Monorath zei eerder dat bij de CASAS en NV Luchthavenbeheer de directeurssalarissen op respectievelijk 6.000 en 6.500 US dollar per maand zouden liggen. In andere gevallen beweerde de minister dat directies van parastatalen maandelijks 7.000 US dollar toucheren.

“Ik kan bevestigen dat de vergoedingen die directeuren krijgen in andere organisaties veel minder zijn dan het bedrag van 4.000 USD”, zei Sewcharan in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

In de vier rechtszaken die Jap A Joe de afgelopen week heeft verloren, heeft Sewcharan als advocaat opgetreden namens de TAS. Volgens Sewcharan gaat het hier om een overeenkomst die niet volgens de door de wetgever bepaalde procedure tot stand is gekomen. De rechters in kort geding en hoger beroep hebben uiteindelijk bepaald dat er in een bodemprocedure die door de TAS moet worden ingesteld, over de nietigheid van deze overeenkomst zal worden beslist. Als coalitiepartner vindt hij dat de bevoegde autoriteiten het handelen van Monorath niet gewoon zo kunnen laten.

“Het handelen moet komen van de personen die daar primair voor verantwoordelijk zijn. We weten dat de president de ministers benoemt en ontslaat. We weten dat voorafgaand aan de benoeming door de president zo een minister door de politieke partij wordt voorgedragen. Dus primair ben ik van mening dat de autoriteiten die de bevoegdheid hebben om te handelen, dat die eerst aan zet zijn. Ik zie dus wel dat het hier niet bij kan blijven. Ik verwacht ook niet dat het hierbij zal blijven”, aldus de PRO-voorzitter.

De politicus stelt dat indien zo een geval zich bij de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) zou hebben voorgedaan, er direct conform de regels van de partij zou zijn opgetreden. “Als binnen de PRO, waar ik deel van uitmaak, zo een situatie zich binnen zou voordoen, dan zou de partij in bestuursverband direct bij elkaar komen. De feiten zouden dan op een rij worden gezet, waarna er dan een besluit zou worden genomen door het bestuur van de partij.

Die zaken zijn gewoon neergelegd. Elke partij heeft regels. PRO heeft regels. En die regels gaan bepalen wat er gebeurt. Niet een persoon, niet de voorzitter en ook niet het bestuur, maar de regels van de partij bepalen wat er in zo een concreet geval zou moeten gebeuren”, aldus Sewcharan.