Salarbaks: “ABOP houdt zich niet aan de afspraak, want vooraf was afgesproken dat de directeurspost bij TAS naar de NPS gaat”

NDP-parlementariër Aziez Salarbaks keurt de wijze af waarop ABOP-leider Ronnie Brunswijk zich de afgelopen maanden publiekelijk heeft uitgelaten over de behandeling van ABOP-directeuren. Brunswijk heeft herhaaldelijk zijn misnoegen geuit over wat hij omschrijft als een onheuse behandeling van de door zijn partij voorgedragen functionarissen.

Ook in de kwestie rond de directeursfunctie bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) vindt Salarbaks dat Brunswijk onnodig via de media kritiek levert op president Jennifer Simons. Volgens de NDP-parlementariër is al geruime tijd binnen de coalitie afgesproken dat de directiepost bij de TAS door de Nationale Partij Suriname (NPS) zou worden ingevuld.

De parlementariër vindt dat juist de ABOP zich niet aan afspraken houdt door na het verstrijken van de benoemingstermijn van Wendy Jap-A-Joe op 20 oktober een lobbycampagne bij andere coalitiepartijen te starten om Jap-A-Joe toch op deze post te behouden. “In de coalitie zijn er partijen en alle partijen hebben afspraken met elkaar… er is een regeerakkoord.

Zo was één van de afspraken dat wanneer de post van directeur TAS vrijkomt, dat die dan gaat naar de NPS. Dus dan hou je je niet aan de afspraken. Want de afspraak is dat wanneer haar termijn verloopt, er dan een directeur van de NPS komt”, zei Salarbaks in het programma Apna Apna Gayaal op RTV.

De parlementariër adviseert Brunswijk om een verandering te brengen in de manier waarop hij zijn misnoegen in de media uit. “Het moet niet zo zijn dat wanneer je bij de president bent, in een coalitietop zit en je de zaal verlaat, je dan anders begint te praten met de media. Meneer, u hebt een afspraak gemaakt, toch? Je hebt toch afgesproken met je partners dat wanneer je directeur vertrekt, iemand anders invulling gaat geven. Dan waarom kom je sensatie maken in de media?”, aldus Salarbaks.