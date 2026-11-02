Rising star PANTHERO verovert Suriname met derde single ‘LaLaLaa’

De 21-jarige Nederlands-Surinaamse zanger Panthero Toney timmert flink aan de weg. Met zijn nieuwste single ‘LaLaLaa’ weet hij steeds meer muziekliefhebbers in Suriname te bereiken. Het nummer wordt goed ontvangen door verschillende radiostations en heeft inmiddels een plek veroverd in de Magic Top 10. Voor de jonge artiest is dat een belangrijke stap richting zijn grote droom: in 2027 live optreden voor het Surinaamse publiek.

Panthero is niet alleen zanger, maar schrijft en produceert ook zijn eigen muziek. Zijn nieuwste nummer is een vrolijke en romantische mix van verschillende Caribische en Afrikaanse muziekstijlen, waaronder Konpa, Afro-Zouk en Kizomba. Opvallend is dat hij in ‘LaLaLaa’ vier talen combineert: Frans, Engels, Nederlands en Surinaams. Daarmee geeft hij het nummer een internationaal karakter, zonder zijn Surinaamse roots uit het oog te verliezen.

De liefde voor muziek kreeg Panthero van huis uit mee. Hij is de zoon van Rossano Toney, die bekendheid verwierf met Ross & Iba, onder meer met de nummers ‘Wassenaar’ en ‘Ding Ding Ding’, en met Super and the Allstars, bekend van ‘Boom Boom’. Al op jonge leeftijd stond Panthero zelf op het podium. Zo speelde hij als kind mee in de musicals The Lion King en The Bodyguard.

In de jaren daarna ontwikkelde hij zich verder als artiest en producer. Hij werkte onder anderen samen met Latifah, Blacka, Cheyenne Toney, Rogér en Ross & Iba. Met zijn eerdere singles ‘Tombe’ en ‘Mr. Lover Lover’ zette hij de eerste stappen als soloartiest. ‘LaLaLaa’ is inmiddels zijn derde single, waarmee hij zijn eigen muzikale stijl verder vormgeeft.

Dat zijn muziek nu ook in Suriname aanslaat, betekent veel voor de jonge zanger. Hij hoopt de komende tijd meer nummers uit te brengen, zodat hij in 2027 met een volwaardig repertoire naar zijn geboorteland van afkomst kan afreizen voor een liveoptreden.

“Ik wil muziek maken die écht voelt, met mijn eigen sound en zonder concessies. Het is mooi om te zien dat LaLaLaa ook in Suriname zo goed wordt ontvangen. Ik kijk ernaar uit om daar in 2027 live op te treden”, aldus Panthero.

Met de groeiende belangstelling voor zijn muziek en zijn sterke muzikale achtergrond hoopt de jonge artiest de komende jaren een vaste plek te veroveren in de Surinaamse en internationale muziekscene.