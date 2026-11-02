HomeOnderwerpenJustitie en politiePandit aangehouden na mishandeling en bedreiging van echtgenote
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Pandit aangehouden na mishandeling en bedreiging van echtgenote

https://friendlycab-taxi.com

-

0
gevangenis suriname
Foto ter illustratie: man in gevangenis.

Passion Bday Bash

Een 53-jarige pandit is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van poging tot zware mishandeling, mishandeling en bedreiging van zijn levenspartner.

Volgens verkregen informatie werd de geestelijke in de nachtelijke uren door de politie opgehaald. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten hem in verzekering te stellen.

Xessionz Welcome Party

Tijdens zijn verhoor bekende de pandit dat hij zijn levenspartner in haar rechterbovenarm had gebeten. Ook gaf hij toe haar met de vlakke hand te hebben geslagen. Waar hij haar precies had geraakt, kon hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren.

De verdachte ontkende daarentegen zijn broer te hebben bedreigd. Volgens hem spreekt zijn broer hierover niet de waarheid. Hij verklaarde bovendien dat hij al ongeveer een jaar geen contact meer met hem heeft.

De 53-jarige pandit blijft voorlopig in politiehechtenis, terwijl het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Rising star PANTHERO verovert Suriname met derde single ‘LaLaLaa’
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival