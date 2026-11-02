Pandit aangehouden na mishandeling en bedreiging van echtgenote

Een 53-jarige pandit is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van poging tot zware mishandeling, mishandeling en bedreiging van zijn levenspartner.

Volgens verkregen informatie werd de geestelijke in de nachtelijke uren door de politie opgehaald. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten hem in verzekering te stellen.

Tijdens zijn verhoor bekende de pandit dat hij zijn levenspartner in haar rechterbovenarm had gebeten. Ook gaf hij toe haar met de vlakke hand te hebben geslagen. Waar hij haar precies had geraakt, kon hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren.

De verdachte ontkende daarentegen zijn broer te hebben bedreigd. Volgens hem spreekt zijn broer hierover niet de waarheid. Hij verklaarde bovendien dat hij al ongeveer een jaar geen contact meer met hem heeft.

De 53-jarige pandit blijft voorlopig in politiehechtenis, terwijl het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.