Overleden bromfietser Pascal aangereden door automobilist zonder rijbewijs

De bromfietser die afgelopen zaterdagavond 31 oktober is overleden na een aanrijding met een personenauto aan de Kwattaweg in Suriname, is de 24-jarige Pascal van Sichem. De automobilist die de aanrijding veroorzaakte, blijkt volgens de Surinaamse politie niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Het tragische ongeval vond rond 19.58 uur plaats ter hoogte van de Tayerbladstraat. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de 21-jarige automobilist M.G. over de Kwattaweg reed en rechtsaf sloeg om de Tayerbladstraat in te rijden. Daarbij hield hij onvoldoende rekening met het tegemoetkomende verkeer, waardoor de bromfietser in botsing kwam met de auto.

Toen de politie van bureau Kwatta ter plaatse arriveerde, werd Van Sichem zwaargewond en buiten bewustzijn aangetroffen. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar hij kort na aankomst aan zijn verwondingen overleed.

Bij controle van de voertuigdocumenten bleek dat de 21-jarige autobestuurder niet over een geldig rijbewijs beschikte. Hij werd daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de automobilist in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

De Verkeersunit Regio Midden is belast met het verdere onderzoek naar de omstandigheden van de fatale aanrijding.