Lalmahomed: “Bewoners van Lelydorp, Bersaba, Onverwacht en Zanderij worden gedwongen om hogere bustarieven te betalen”

Parlementariër Hakiem Lalmahomed heeft aandacht gevraagd voor de hogere tarieven die buschauffeurs in de gebieden Lelydorp, Bersaba, Onverwacht en Zanderij aan passagiers in rekening brengen. Hoewel het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) voor deze routes vaste tarieven heeft vastgesteld en deze ook zichtbaar op de bussen zijn aangebracht, zouden chauffeurs zich niet aan de officiële tarieven houden.

Zo moeten passagiers voor een rit waarvoor SRD 18 is vastgesteld, in plaats daarvan SRD 25 betalen. Voor een rit van SRD 22,50 wordt zelfs SRD 30 gevraagd. Dit leidt tot extra kosten voor bewoners die voor hun vervoer grotendeels afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

“De mensen willen weten wat zij precies moeten betalen, want uiteindelijk verdient niet iedereen duizenden SRD’s per maand. Mensen hebben het moeilijk om uit te komen. En als er geen ordehandhaving en controle is, dan creëer je chaos en vrij spel”, zei Lalmahomed in een interview op TBN.

Wie weigert de door de chauffeurs vastgestelde tarieven van SRD 25 of SRD 30 te betalen, wordt volgens de VHP’er niet toegelaten tot de betreffende bus. Hierdoor komen bewoners die volledig afhankelijk zijn van het openbaar vervoer in een moeilijke positie te zitten.

“En als de mensen de bedragen van 25 of 30 SRD niet willen betalen, dan mogen zij met die specifieke bus niet meer meerijden. Wat als dat bij alle buschauffeurs zo is? Wie garandeert die burger dat hij of zij zich wel van Zanderij naar Lelydorp kan verplaatsen? Wie beschermt die burger?”, stelde hij.

De parlementariër stelt aan de andere kant ook niet te kritisch richting de buschauffeurs te willen zijn, aangezien hij begrijpt dat de kosten voor levensonderhoud, brandstof, smeermiddelen en onderdelen in het land steeds hoger worden. Vandaar dat hij zich ook afvraagt wie de buschauffeurs beschermt. Hij vraagt daarom dringend aandacht van de minister van TCT.