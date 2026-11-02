Goudprijs weer terug op niveau van jaar geleden

Wist je dat je zo’n 25 jaar geleden voor 100 euro nog ongeveer 10 gram goud kon kopen? Vandaag de dag krijg je voor datzelfde bedrag niet eens één gram! De goudprijs is in een kwart eeuw spectaculair gestegen. Toch is er iets opvallends aan de hand: ondanks de enorme prijsstijgingen van het afgelopen jaar, staat de goudprijs nu ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar geleden.

Volgens de goudkoers van GoldRepublic bedroeg de prijs op zondag 1 november 2026 ongeveer 111,65 euro per gram. Rond 2001 betaalde je voor diezelfde hoeveelheid goud slechts 10 euro. Dat betekent dat goud in 25 jaar ruim elf keer zoveel waard is geworden.

Een leuk rekenvoorbeeld: wie destijds 1.000 euro uitgaf aan 100 gram goud, zou datzelfde goud vandaag voor ongeveer 11.165 euro kunnen verkopen tegen de huidige marktprijs, zonder rekening te houden met eventuele kosten. Een waardestijging van meer dan 10.000 euro!

Vooral de afgelopen jaren ging het hard. De goudprijs klom steeds verder en schoot begin 2026 zelfs boven de 140 euro per gram. De historische grafiek van GoldRepublic laat over de afgelopen 25 jaar een hoogste koers van maar liefst 150,12 euro per gram zien.

Maar goud stijgt niet alleen. Na de enorme opmars volgde ook een flinke terugval. Inmiddels ligt de prijs weer ongeveer op het niveau van november vorig jaar. Wie op het hoogtepunt instapte, ziet zijn goud dus voorlopig minder waard worden, terwijl iemand die 25 jaar geleden kocht nog altijd op een indrukwekkende waardestijging kan terugkijken.

Het laat zien hoe bijzonder de ontwikkeling van de goudprijs is geweest. Wat ooit voor een tientje per gram verkrijgbaar was, kost nu meer dan het tienvoudige. En hoewel niemand met zekerheid kan zeggen wat goud in de toekomst gaat doen, blijft de prijsontwikkeling over de afgelopen 25 jaar opmerkelijk.