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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Braziliaan met hard voorwerp op hoofd geslagen en beroofd van 100 US dollar

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Archiefbeeld ter illustratie

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Een 42-jarige Braziliaanse man is in de nacht van zondag op maandag aan de Tourtonnelaan in Suriname slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Twee criminelen overvielen hem onder bedreiging van een vuurwapen. Het slachtoffer werd daarbij zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij korte tijd het bewustzijn verloor.

Vernomen wordt dat de Braziliaan D.D. op weg naar huis was toen hij plotseling door twee mannen werd aangevallen. Een van de daders was gewapend met een vuistvuurwapen en hield het slachtoffer onder schot, terwijl zijn kompaan hem met een hard voorwerp op het hoofd sloeg.

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Door de harde klap raakte de man korte tijd buiten bewustzijn. De rovers maakten van de gelegenheid gebruik om 100 Amerikaanse dollar uit zijn broekzak weg te nemen. Vervolgens gingen zij ervandoor.

Het slachtoffer hield aan de mishandeling een bult op zijn hoofd en een zwelling in zijn gezicht over. Hij werd met een medische verwijsbrief naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) verwezen voor verdere behandeling.

De politie is bezig met het onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de twee voortvluchtige verdachten.

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