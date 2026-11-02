Ambtenaar met hasj aangehouden, ook verdacht van drugshandel onder jongeren

De politie van Regio Oost Suriname heeft zaterdag 31 oktober de 37-jarige ambtenaar O.S. aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Bij zijn aanhouding werd 72 gram hasj aangetroffen.

Volgens verkregen informatie werd de verdachte op de hoek van de Zuster Jensenweg en de Hoofdweg in Mariënburg staande gehouden. Hij had een tas bij zich waarin de drugs waren opgeborgen.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de ambtenaar dat hij de hasj voor eigen gebruik had gekocht. Naar eigen zeggen had hij daarvoor SRD 8.000 betaald aan een man op de Centrale Markt.

De redactie van Waterkant.Net heeft echter vernomen dat de man ervan wordt beschuldigd drugs aan jongeren te verkopen. Hij zou in het verleden al meerdere keren door de politie zijn aangehouden op verdenking van drugshandel, maar telkens weer in vrijheid zijn gesteld vanwege de geringe hoeveelheden drugs die destijds bij hem werden aangetroffen.

De verdachte werd na zijn aanhouding overgebracht naar het politiebureau Mariënburg. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten de 37-jarige ambtenaar in verzekering te stellen.