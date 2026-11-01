Vrouw mishandeld en beroofd van gouden sieraden na casino-winst

Een vrouw is woensdagavond overvallen en beroofd in haar voertuig aan de Sapakarastraat in Suriname. De daders, die gemaskerd waren en volledig in het zwart gekleed gingen, maakten onder bedreiging van een vuurwapen een gouden halsketting en twee gouden armbanden buit. Het slachtoffer liep verwondingen op.

De 51-jarige C.F. had eerder die avond 100.000 SRD gewonnen in een casino. Na haar bezoek aan het casino reed ze naar de Memre Boekoe Kazerne om haar ex-vriend, een militair, te ontmoeten. Vervolgens begaf ze zich naar de Sapakarastraat, waar ze een afspraak had met iemand.

Terwijl ze samen met deze kennis in haar voertuig zat, werd ze herhaaldelijk gebeld door haar ex-vriend, maar zij beantwoordde de telefoontjes niet.

Op een gegeven moment reed een zwarte Toyota Vitz enkele keren in de omgeving rond. Kort daarna werd het portier van haar voertuig plotseling geopend door een gemaskerde rover, die haar halsketting weg trok. De vrouw werd vervolgens in haar gezicht geslagen en uit haar auto getrokken. De verdachte maakte eveneens haar twee gouden armbanden buit

Toen de kennis de vrouw te hulp wilde schieten, richtte één van de overvallers een vuurwapen op hem. Hij hoorde de verdachte het wapen doorladen, waarna de daders in de zwarte Toyota Vitz stapten en in de richting van de Martin Luther Kingweg reden.

De buit betreft een Ala Kondre ketting van 30 gram, en twee gouden armbanden van elk 10 gram.

De Surinaamse politie stelde bij onderzoek vast dat het slachtoffer een zwelling aan haar voorhoofd had. Ze klaagde tevens over pijn in haar gezicht en schaafwonden aan haar knieën. Het slachtoffer verklaarde dat ze vermoedt dat haar ex-vriend mogelijk betrokken is bij de beroving.

De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.