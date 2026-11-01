[VIDEO] Automobilist tijdens oppompen band getrapt en beroofd door mannen op scooter

Een nietsvermoedende automobilist is zaterdag op klaarlichte dag beroofd van zijn halsketting, toen hij zijn band aan het oppompen was bij servicestation Sol Grando aan de Kwattaweg in Suriname.

Twee mannen op een scooter reden doelgericht op het slachtoffer af, waarna een van hen de gehurkte automobilist op brute wijze met een harde trap tegen de grond werkte. Binnen enkele seconden waren de daders met de buit verdwenen.

De gewelddadige beroving is vastgelegd door een beveiligingscamera. Op de onscherpe beelden hieronder is te zien hoe de automobilist rustig bezig is een band van zijn voertuig op te pompen. Terwijl hij gehurkt naast het wiel zit, naderen plotseling twee mannen op een scooter.

Zonder enige waarschuwing strekt een van de mannen zijn been uit en deelt de automobilist tijdens het voorbijrijden een flinke trap uit. Door de onverwachte aanval verliest het slachtoffer zijn evenwicht en valt achterover op de grond.

Terwijl de geschrokken man probeert overeind te komen, springt een van de rovers van de scooter en rent rechtstreeks op hem af. De dader grijpt de dikke gouden koningsschakelketting die het slachtoffer om zijn nek draagt en rukt deze in één beweging los.

Direct daarna springt de rover weer achter op de scooter, waarna het tweetal ervandoor gaat. De hele beroving duurt slechts enkele seconden. Het slachtoffer blijft gewond en zichtbaar verbouwereerd achter.

Familieleden van het slachtoffer hebben de camerabeelden inmiddels via sociale media verspreid in de hoop de daders te identificeren. Zij roepen iedereen die de mannen herkent op om informatie door te geven.

Volgens de familie wordt een beloning uitgeloofd aan degene die een bruikbare tip verstrekt die kan bijdragen aan het achterhalen van de daders.