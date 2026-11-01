Suriname wil meer buitenlandse investeringen aantrekken en procedures voor investeerders vereenvoudigen

Suriname wil aantrekkelijker worden voor buitenlandse investeerders en zet daarvoor in op hervormingen, betere internationale samenwerking en eenvoudigere administratieve procedures. Tijdens een regionale bijeenkomst in Panama heeft minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) de ambities van het land onder de aandacht gebracht.

De minister vertegenwoordigde Suriname op 20 oktober tijdens een bijeenkomst van de Inter-American Development Bank (IDB) in Panama-Stad, waar vertegenwoordigers van 22 landen overleg voerden over handel, investeringen en concurrentievermogen. Een belangrijk onderdeel was de lancering van het LAC Investment Network, een nieuw samenwerkingsplatform dat buitenlandse investeringen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied moet stimuleren.

Volgens cijfers van de IDB blijft de economische groei in de regio aanzienlijk achter bij die van Azië. Terwijl de economieën van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied de afgelopen tien jaar gemiddeld met 1,8 procent per jaar groeiden, bedroeg dat percentage in Azië 4,5 procent. Met het nieuwe netwerk willen de deelnemende landen hun concurrentiepositie versterken, meer investeerders aantrekken en de exportmogelijkheden vergroten.

Bouva benadrukte dat Suriname zich volledig achter het initiatief schaart. Volgens hem biedt regionale samenwerking mogelijkheden om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken en concrete economische resultaten te bereiken. Daarbij is het volgens de bewindsman belangrijk dat landen niet alleen kennis en ervaringen uitwisselen, maar ook daadwerkelijk werk maken van noodzakelijke hervormingen.

Suriname heeft inmiddels vier belangrijke verbeterpunten vastgesteld om het investeringsklimaat te versterken. Zo moet de bestaande wetgeving voor investeringen worden gemoderniseerd en moet de nationale organisatie die handel en investeringen bevordert, verder worden versterkt. Daarnaast wil de regering de samenwerking tussen ministeries en andere betrokken instanties verbeteren. Ook staat de ontwikkeling van een digitaal platform op de agenda, waarmee administratieve procedures voor investeerders eenvoudiger en overzichtelijker moeten worden.

Deze hervormingsplannen sluiten aan op een zelfevaluatie die Suriname ruim een jaar geleden met ondersteuning van de IDB uitvoerde in het kader van een investeringsovereenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Bouva stelde dat goed beleid en sterke instellingen alleen niet voldoende zijn. Volgens hem moet ook worden geïnvesteerd in lokale deskundigheid en capaciteit om de hervormingen daadwerkelijk te laten slagen.

Na afloop van de regionale bijeenkomst voerde Bouva afzonderlijk overleg met een delegatie van de IDB. Daarbij werd gesproken over de voortgang van het Foreign Investment and Export Promotion Program, een programma dat met steun van de ontwikkelingsbank wordt uitgevoerd om investeringen en export te bevorderen.

Naast de minister maakte ook Manodj Hindori, beleidsadviseur op het gebied van SITA en handels- en investeringsaangelegenheden, deel uit van de Surinaamse delegatie.