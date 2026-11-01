Politie onderschept vrachtwagen met 500 dozen smokkelwaar in Meerzorg; twee verdachten vast

De politie van Regio Oost Suriname heeft tijdens een controleactie zaterdagochtend een vrachtwagen met een grote hoeveelheid vermoedelijke smokkelwaar onderschept. Het voertuig werd aan de Meerzorgweg klemgereden, waarna agenten in de laadruimte ongeveer 500 dozen met onder meer alcoholische dranken en vleeswaren aantroffen.

Vernomen wordt dat de politie tijdens controlewerkzaamheden de DAF-vrachtwagen opmerkte en besloot deze tot stoppen te dwingen. Bij inspectie van de laadruimte werd de grote partij goederen ontdekt. Het vermoeden ontstond dat de lading op illegale wijze Suriname was binnengebracht.

De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij de goederen eerder had ingeladen bij een steiger te Nieuw-Amsterdam. Volgens zijn verklaring was de lading afkomstig van een Braziliaanse schoener die illegaal ter plaatse zou zijn aangekomen. De goederen zouden daar vanuit het vaartuig zijn overgeladen in de vrachtwagen.

De politie besloot daarop zowel de DAF-vrachtwagen als de volledige aangetroffen lading in beslag te nemen. De chauffeur werd aangehouden voor verder onderzoek.

Na de onderschepping meldden zich nog twee andere personen die met de zaak in verband worden gebracht. Ook zij werden door de politie aangehouden en voorgeleid.

Na hun voorgeleiding is besloten de vrachtwagenchauffeur en een van de twee andere verdachten in verzekering te stellen. De derde verdachte mocht na verhoor naar huis.

De Surinaamse politie onderzoekt de herkomst van de goederen en de omstandigheden waaronder de partij Suriname is binnengebracht.