Nederlandse oud-kapitein wil met grote veerpont files op Bosjebrug verminderen

De dagelijkse verkeersdrukte op de Jules Wijdenboschbrug in Suriname kan mogelijk worden verminderd met een nieuwe veerverbinding tussen Paramaribo en Meerzorg. De 73-jarige Nederlandse oud-kapitein Jack Geene probeert al vier jaar toestemming van de Surinaamse overheid te krijgen om een grote veerpont in te zetten die zowel passagiers als auto’s kan vervoeren.

Dat vertelt Geene aan het Nederlandse scheepvaartmedium Schuttevaer. Volgens hem kan de verbinding binnen zes maanden tot een jaar worden gerealiseerd zodra de overheid groen licht geeft. De plannen liggen al klaar en ook een geschikte veerpont is beschikbaar.

Het gaat om de 46,86 meter lange Staeldiep, die jarenlang tussen Maassluis en Rozenburg in Nederland voer. Het schip biedt plaats aan 380 passagiers en 39 auto’s. De veerpont werd in 2022 vanwege slijtage en technische problemen uit de vaart gehaald, maar is inmiddels opgeknapt. Volgens Geene is het vaartuig met succes getest en kan het binnen ongeveer een maand naar Suriname worden vervoerd.

Toch blijft toestemming van de overheid uit. Geene vermoedt dat dit mogelijk te maken heeft met de belangen van de huidige kleine bootondernemers die passagiers tussen Paramaribo en Meerzorg vervoeren. Een duidelijke verklaring heeft hij naar eigen zeggen niet gekregen.

De oud-kapitein wil bovendien zekerheid voordat hij eigen geld investeert in de aanlegplaatsen. Hij vreest dat een vergunning met een beperkte looptijd hem onvoldoende tijd biedt om zijn investering terug te verdienen.

Geene blijft ondanks de vertraging vasthouden aan zijn plannen. Hij vindt het vooral frustrerend dat de samenleving al jaren moet wachten op een mogelijke oplossing voor de verkeersproblemen.

Daarnaast houdt hij zich bezig met de veerverbinding tussen Suriname en Guyana. Hij heeft voorgesteld een andere veerboot beschikbaar te stellen in ruil voor de Canawaima, die hij vervolgens zelf wil opknappen.