Kenny B viert vandaag 65ste verjaardag: ‘Ik ben nog steeds niet klaar’

De populaire Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B viert vandaag, zondag 1 november, zijn 65ste verjaardag. Een bijzondere mijlpaal die hij niet ongemerkt voorbij laat gaan. De artiest viert zijn verjaardag met muziek, verhalen en zijn publiek. Maar ook in Suriname wil hij iets bijzonders doen voor een verliefd koppel dat op het punt staat elkaar het jawoord te geven. “Ik doe het niet meer om mezelf te bewijzen, maar gewoon voor de muziek. Om mooie muziek te maken”, zegt Kenny B.

Vandaag geeft hij twee speciale verjaardagsconcerten in de Wisseloord Studios in Hilversum. Tijdens deze intieme vieringen neemt Kenny B het publiek mee door zijn muzikale carrière. Naast zijn bekende hits brengt hij ook nummers ten gehore die hij niet vaak live speelt. Het publiek krijgt zo de kans om de artiest van dichtbij mee te maken op een plek met een rijke muziekgeschiedenis.

Ook Suriname staat op zijn verjaardagsagenda. Op 19 december organiseert Kenny B een Birthday Bash op de pier van Hotel Torarica.

Daarnaast wil de zanger tijdens zijn verblijf in Suriname iets bijzonders doen voor een koppel dat gaat trouwen. Begin december verwacht hij in zijn geboorteland te zijn en wil hij voor een aanstaand bruidspaar zijn romantische hit Jij bent de liefste zingen. Via TikTok en Facebook roept hij zijn fans op om kandidaten voor te dragen. Wie een koppel kent dat binnenkort in het huwelijksbootje stapt, kan de namen delen of een reactie achterlaten. Het koppel met de meeste likes maakt kans op dit bijzondere muzikale cadeau.

Van Suriname naar Nederland

Kenny B, die officieel Kenneth Bron heet, was in Suriname al een gevestigde naam met ruim tien nummer 1-hits voordat hij ook in Nederland grote bekendheid verwierf. Hij zingt al vanaf zijn achtste en beweegt zich door verschillende talen, waaronder Engels, Aucaans, Sranantongo en Nederlands.

Na zijn eerste Nederlandstalige single Als je gaat brak hij in Nederland definitief door met Parijs. De hit is inmiddels tientallen miljoenen keren gestreamd en ook de videoclip is tientallen miljoenen keren bekeken op YouTube. Met het nummer schreef Kenny B bovendien geschiedenis door als eerste Nederlandse artiest één miljoen Spotify-streams in één week te behalen. Het succes van Parijs leidde tot talloze covers en samenwerkingen met verschillende singer-songwriters.

Op zijn 65ste kijkt Kenny B niet alleen terug op een indrukwekkende carrière, maar blijft hij vooral vooruitkijken. Zijn boodschap is duidelijk: het gaat hem niet langer om zichzelf te bewijzen, maar om de liefde voor muziek en het blijven maken van mooie nummers.