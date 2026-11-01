Jongeman dood na schot tijdens vechtpartij te Munder; twee mannen aangehouden

Een vechtpartij tussen drie mannen aan de Doewatrastraat in Suriname heeft zaterdagavond het leven gekost aan een 20-jarige jongeman. Het slachtoffer liep tijdens de confrontatie een schotwond in zijn buik op en is later in het ziekenhuis overleden. Twee andere betrokkenen zijn door de politie aangehouden.

Het incident deed zich voor ter hoogte van pandnummer 45, waar de drie mannen met elkaar in conflict raakten. Tijdens de vechtpartij werd op een gegeven moment een schot uit een vuurwapen gelost, waarbij de jongeman in zijn buikstreek werd geraakt.

Het slachtoffer werd na het incident naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gebracht. Ondanks de medische hulp overleed hij daar aan zijn verwondingen.

De politie van Munder heeft de twee andere betrokkenen, aangeduid met de initialen T.D. en K.C., aangehouden. Volgens hun verklaringen ontstond er aanvankelijk een woordenwisseling, die vervolgens uitliep op een handgemeen. De verdachten hebben verklaard dat de jongeman tijdens de confrontatie een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde en zichzelf tijdens de daaropvolgende worsteling per ongeluk in zijn buik zou hebben geschoten.

Of het incident zich daadwerkelijk op deze manier heeft afgespeeld, moet nog uit het politieonderzoek blijken. Volgens een familielid van de overledene bestaan er namelijk ernstige twijfels over de verklaring van de twee verdachten. Het familielid hoopt dat de politie een grondig onderzoek instelt en daarbij ook mogelijke camerabeelden uit de omgeving bekijkt om de werkelijke toedracht te achterhalen.

Van de twee aangehouden mannen liep T.D. geen verwondingen op. K.C. raakte daarentegen gewond aan zijn hoofd en moest met een barstwond naar de Spoedeisende Hulp van het AZP worden gebracht. Hij werd daar onder politiebewaking medisch behandeld.

De Surinaamse politie is bezig de precieze omstandigheden van het incident te achterhalen. Beide verdachten worden verhoord om meer duidelijkheid te krijgen over het verloop van de vechtpartij en de omstandigheden waaronder het fatale schot is gelost. Het vuurwapen waarmee het dodelijke schot is gelost, is vooralsnog niet teruggevonden.