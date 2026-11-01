John Samuel wil werken met NDP: “Na den moro moeilijk functie mi wani”

John Samuel, voorzitter van De Nieuwe Wind (DNW), hoopt binnenkort om de tafel te zitten met NDP-voorzitter en president Jennifer Simons. Hij stelt dat het aan het staatshoofd is om te bepalen welke rol zij voor hem ziet weggelegd. Samuel geeft daarbij aan dat hij, mocht hij worden ingezet, niet op een gemakkelijke functie geplaatst wil worden, maar juist op de moeilijkste.

“Mi no wani no wan gemakkelijke functie. Na den moro moeilijk functie mi wani”, zei Samuel op D-TV Express. De DNW-voorzitter stelt dat hij eerder zelf de stap heeft genomen om via ondervoorzitter Ramon Abrahams contact te leggen met de Nationale Democratische Partij (NDP). In het gesprek heeft hij de intenties van hem en het DNW-bestuur duidelijk aan Abrahams kenbaar gemaakt.

“De NDP heeft mij dus niet geroepen. Ik heb de stap zelf genomen. En het was een heel goed gesprek, want ze respecteren mijn loopbaan”, stelde hij.

De vervolgstap is een gesprek met voorzitter Simons. Daarvoor is er reeds schriftelijk contact met haar opgenomen. “Ik heb de voorzitter geschreven en ik heb de geluiden ontvangen dat ze positief erop heeft gereageerd. Er is contact, dus het is even rustig afwachten op een gesprek. Ik ga met een motivatie om de president, Jennifer Simons, te ondersteunen. En als je de president gaat ondersteunen, dan kan je niet ondersteunen zonder dat je als oud-NDP’er een bepaalde stap niet maakt. Dus het is een kwestie van Samuel en het bestuur van De Nieuwe Wind. Maar laten ze snel doen, want wroko de fu du. Mi wani unu musu taki”, aldus Samuel.

Samuel, die gewezen consul van Suriname is in Frans-Guyana, zei in een interview in januari 2024 eerder deel te hebben uitgemaakt van de NDP, maar eruit te zijn gestapt omdat hij daar niet werd vertrouwd. De politicus stelt dat zijn familieband met ABOP-leider Ronnie Brunswijk een van de redenen was waarom hij niet werd vertrouwd. “Eén van de redenen waarom ze me niet vertrouwden is omdat ik neef ben van Brunswijk. Hij is m’n broer. Niemand gaat me van Brunswijk wegdoen. Volgens mijn cultuur als boslandcreool is Ronnie niet m’n neef, maar Ronnie na mi brada”, aldus Samuel toen.

DNW, die in 2019 is opgericht, heeft bij de verkiezingen van 2020 slechts in de districten Paramaribo (3 kandidaten) en Wanica (1 kandidaat) meegedaan. De 4 kandidaten van deze partij waren in totaal goed voor 70 stemmen. Bij de verkiezingen van 2025 werkte DNW onder de paraplu van de Sociaal Democratische Unie (SDU) in de combinatie Optie voor Suriname (OPTSU), maar slaagde er weer niet in om zetels binnen te krijgen. Samuel zelf kreeg slechts 30 stemmen, terwijl OPTSU landelijk in totaal maar 1634 stemmen kreeg.