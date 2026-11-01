Drie gewapende overvallers dringen woning binnen en beroven 49-jarige man

Een 49-jarige man is zondagochtend 1 november in zijn woning aan de Fred Derbystraat in Paramaribo slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. Drie criminelen drongen de woning binnen en maakten geld en een mobiele telefoon buit.

Volgens verkregen informatie bevond de bewoner, aangeduid met de initialen B.S., zich thuis toen de drie daders zijn woning binnendrongen. De indringers bedreigden hem met een vuurwapen en beroofden hem vervolgens van een geldbedrag van 10.000 SRD en zijn mobiele telefoon.

Na de beroving verlieten de daders de woning te voet en sloegen zij op de vlucht in de richting van de Keizerstraat.

De politie van bureau Centrum is op de hoogte gesteld van de gewapende roofoverval. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.