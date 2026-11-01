Bromfietser overleden na aanrijding op Kwattaweg; automobilist zonder rijbewijs aangehouden

Een 24-jarige bromfietser die zaterdagavond betrokken raakte bij een zware aanrijding op de Kwattaweg in Suriname, is later in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan zijn verwondingen overleden. De 21-jarige automobilist M.G., die niet over een geldig rijbewijs beschikte, is door de politie aangehouden en in verzekering gesteld.

De aanrijding vond plaats ter hoogte van de Tayerbladstraat. Vernomen wordt dat de bromfietser over de Kwattaweg reed, komende vanuit de richting van de Tweede Rijweg en gaande in de richting van de Derde Rijweg. Op hetzelfde moment naderde een Toyota Corolla RunX vanuit de tegenovergestelde richting.

Ter hoogte van de Tayerbladstraat sloeg de automobilist rechtsaf om deze straat in te rijden. Daarbij zou hij onvoldoende rekening hebben gehouden met het tegemoetkomende verkeer, waardoor de bromfietser in botsing kwam met de auto.

Door de aanrijding raakte de bromfietser buiten bewustzijn en was hij niet aanspreekbaar. Hoewel bij een uitwendige controle geen zichtbare verwondingen werden geconstateerd, schakelde de politie van Kwatta onmiddellijk een ambulance in.

Het slachtoffer werd rond 20.30 uur met spoed overgebracht naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het AZP voor medische behandeling. Kort daarna ontving de politie het bericht dat de bromfietser in het ziekenhuis aan zijn verwondingen was overleden.

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de 21-jarige bestuurder van de Toyota niet over een geldig rijbewijs beschikte. Het voertuig was wel verzekerd en gekeurd.

De automobilist werd aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie van Kwatta heeft het verdere onderzoek naar de aanrijding overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden.