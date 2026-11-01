Boze bewoners barricaderen weg naar Tibiti uit protest tegen slechte weg

Boze bewoners van het dorp Tibiti in Suriname hebben zondag 1 november de toegangsweg naar het dorp gebarricadeerd. Met de wegafsluiting willen zij hun ongenoegen uiten over de aanhoudende problemen in het gebied, waaronder de slechte staat van de weg.

Volgens de verkregen informatie zijn de bewoners de situatie zat en willen zij met hun actie de aandacht van de regering trekken. Vooral de slechte bereikbaarheid van het dorp zorgt voor grote problemen. Door de slechte wegomstandigheden kunnen kinderen niet naar school gaan.

De wegblokkade heeft ook gevolgen voor het transport van hout uit het gebied. Vrachtwagens die vanuit de houtconcessies komen, kunnen door de barricade hun bestemming niet bereiken.

De bewoners eisen dat de regering maatregelen treft om de weg weer goed begaanbaar te maken. Zij willen dat de noodzakelijke herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd voordat de regentijd opnieuw aanbreekt.

Met de blokkade proberen de dorpelingen druk uit te oefenen op de Surinaamse autoriteiten om hun problemen serieus te nemen en met concrete oplossingen te komen.

Het is vooralsnog niet bekend hoelang de weg afgesloten zal blijven en of er inmiddels contact is geweest tussen de bewoners en de betrokken overheidsinstanties.