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49-jarige man in borst en hand geschoten bij gewapende roofoverval aan J.A. Pengelstraat

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Man schiet met vuistvuurwapen

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Een 49-jarige man is zaterdagmiddag bij een gewapende roofoverval aan de J.A. Pengelstraat in Suriname, ter hoogte van nachtclub El Molina, door schoten gewond geraakt. Het slachtoffer, P.S., liep schotwonden op aan zijn linkerhandpalm en de linkerzijde van zijn borstkas.

Na het incident meldde de gewonde man zich bij het politiebureau Herman Gooding, waar hij aangifte deed van diefstal met geweldpleging. De politie stelde vast dat hij twee schotwonden had opgelopen. Na het opnemen van de aangifte werd het slachtoffer met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

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Volgens de verkregen informatie waren drie criminelen bij de roofoverval betrokken. Het drietal verplaatste zich in een witte Honda en vluchtte na de overval via de Dr. Sophie Redmondstraat in de richting van de Centrale Markt.

Bij een onderzoek op de plaats delict aan de J.A. Pengelstraat trof de Surinaamse politie meerdere hulzen en een zwart T-shirt aan. Deze voorwerpen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Ook het voertuig van het slachtoffer bleek door kogels te zijn geraakt. De auto, die na het incident aan de Tourtonnelaan was geparkeerd, vertoonde meerdere kogelinslagen.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de drie voortvluchtige verdachten.

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