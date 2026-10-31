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Woning dorpskapitein in Nieuw Aurora volledig afgebrand na vergeten pot op vuur

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vuur suriname

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De woning van dorpskapitein Lugard Pelson, beter bekend als ‘Mbe’, in het dorp Ferulasie bij Nieuw Aurora in het binnenland van Suriname, is afgelopen woensdag volledig door brand verwoest. De kapitein was volgens zijn eigen verklaring aan het koken, maar verliet tussentijds zijn woning en vergat daarbij een pot op het vuur. Vermoedelijk is hierdoor de brand ontstaan.

De brand brak omstreeks 13.00 uur uit. Het ging om een houten laagbouwwoning van ongeveer 10 bij 11 meter, die was aangesloten op een lichtmotor voor de elektriciteitsvoorziening. Het vuur verspreidde zich zodanig dat de woning volledig in vlammen opging.

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Ook de gehele inboedel ging bij de brand verloren. De dorpskapitein bleef daardoor achter met aanzienlijke materiële schade. De woning was bovendien niet tegen brand verzekerd, waardoor de eigenaar niet op een uitkering van een brandverzekering kan rekenen.

Pelson verklaarde dat hij bezig was met het bereiden van voedsel toen hij de woning voor korte tijd moest verlaten. Daarbij zou hij zijn vergeten dat er nog een pot op het vuur stond. Of dit daadwerkelijk de oorzaak van de brand is geweest, moet nog worden vastgesteld.

Ondanks de volledige verwoesting van de woning hebben zich bij het incident geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Er zijn geen gewonden gemeld.

De politie van Atjoni is van de woningbrand in kennis gesteld voor verder onderzoek. De exacte omvang van de financiële schade is vooralsnog niet vastgesteld.

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