Twee hotelgasten geëlektrocuteerd in zwembad van luxe vijfsterrenhotel in India

Een ontspannen zwempartij in een luxe vijfsterrenhotel in India is vrijdagavond geëindigd in een drama. Twee buitenlandse hotelgasten zijn om het leven gekomen nadat zij vermoedelijk onder stroom kwamen te staan in het zwembad. Een Amerikaanse hotelgast en een medewerker van het hotel raakten gewond toen zij probeerden de slachtoffers te redden.

Het drama voltrok zich in het Conrad Hotel in de Indiase stad Bengaluru (Bangalore). De twee slachtoffers waren vrijdagavond gaan zwemmen in het zwembad op de derde verdieping van het hotel. Tijdens het zwemmen ging het plotseling mis. Vermoedelijk kwamen de mannen in aanraking met elektrische stroom in het water.

De slachtoffers zijn de 57-jarige Duitser Alexander Maximilian Theiss en de 45-jarige Slowaak Juraj Horvat. Theiss was werkzaam als bemanningslid bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa, terwijl Horvat als projectmanager werkte bij technologiebedrijf IBM. Beide mannen verbleven als gast in het vijfsterrenhotel.

Toen duidelijk werd dat de zwemmers in levensgevaar verkeerden, schoten een Amerikaanse hotelgast en een 26-jarige zwembadmedewerker te hulp. De Amerikaan sprong het water in om de slachtoffers te redden, hoewel hij rekening hield met de aanwezigheid van elektrische stroom. Bij de reddingspoging raakten ook de twee helpers gewond.

Rond 17.10 uur werden alle vier de betrokkenen naar het Manipal Hospital gebracht. Voor de Duitse hotelgast kwam de medische hulp te laat. Artsen constateerden bij aankomst dat hij al was overleden. De Slowaakse man werd nog gereanimeerd, maar ondanks alle inspanningen van het medisch personeel kon ook zijn leven niet worden gered.

De Amerikaanse hotelgast verkeerde na het incident in shock en klaagde over hoofdpijn. Ook de 26-jarige hotelmedewerker was ernstig geschrokken. Beiden werden opgenomen voor medische behandeling en observatie. Volgens het ziekenhuis is hun toestand stabiel en verkeren zij buiten levensgevaar. Naar verwachting mogen zij het ziekenhuis op korte termijn verlaten.

De directie van het Conrad Hotel heeft geschokt gereageerd op de gebeurtenissen en haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Het hotelmanagement benadrukt dat nog niet officieel is vastgesteld waardoor het incident precies is veroorzaakt.

De plaatselijke autoriteiten zijn een uitgebreid onderzoek begonnen naar de omstandigheden waaronder de twee mannen om het leven zijn gekomen. Daarbij moet onder meer duidelijk worden of er daadwerkelijk sprake was van een gevaarlijke elektrische spanning in het zwembad.

Het hotel heeft toegezegd volledig mee te werken aan het politieonderzoek. Zolang dat onderzoek niet is afgerond, blijft de precieze oorzaak van het dodelijke incident onduidelijk.