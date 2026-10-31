Terug naar de roots: Waarom bewerkte oliën ons ziek maken [VIDEO]

Van moddervet naar flinterdun! Hoe doe je dat? Daar gaat het om in de vierde editie van MOVO Academie. Maar er was ook volop aandacht welke traditionele oliën die goed zijn om in ere te herstellen.

In buurthuis NoLIMIT is op zaterdag 24 november weer een gevarieerde bijeenkomst over voedsel en gezondheid. De serie bijeenkomsten wordt georganiseerd door de Stichting MOVO en is een initiatief van mondhygiënist Patricia Sweet die een eigen praktijk heeft in Amsterdam Zuidoost. Ze kiest voor een holistische benadering. Het programma verbindt mondgezondheid, voeding, de darmen, stofwisseling en een gezonde leefstijl met elkaar.

Gezond ouder worden

“Weten we eigenlijk wat we gebruiken? Welke vetten zijn wel en niet goed voor ons lichaam?” vraagt Patricia Sweet zich hardop af in haar toespraak aan het begin van deze bijeenkomst. Ze legt de verbinding tussen het verleden en het heden. De aanwezigen komen met uiteenlopende verwachtingen naar Amsterdam Zuidoost. “Gezond ouder worden, dat vind ik echt belangrijk,” zegt een deelneemster. “Eigenlijk weten we al heel veel, maar nu wordt het goed uitgelegd. En die uitleg zorgt er voor dat je het echt gaat toepassen.”

De kern van de middag draait om de juiste vetten. Voedseldeskundige Younes Daoudi, die zelf in twee jaar tijd van 88 naar 62 kilo ging, legt feilloos uit waar het misgaat. “Ik nam te veel van de bewerkte zaadoliën, zakken chips, nacho’s, sauzen”, vertelt Younes openhartig. Hij wandelt door de zaal en vertelt in alle rust zijn verhaal. Er wordt aandachtig geluisterd. “We gebruiken heel veel zonnebloemolie en zaadoliën en die zorgen ervoor dat we onverzadigbaar zijn, waardoor we hele bakken aan voedingsmiddelen naar achteren kunnen mikken.”

Patricia Sweet & Younes Daoudi (c Sam Jones Productions)

Volgens Daoudi moeten we terug naar onze natuur. “Wij zien bepaalde bewerkte voedingsmiddelen als luxe. Pakje, zakje en eigenlijk alle dingen die hier uit het westen zijn gekomen, staan heel ver weg van onze natuur en onze aanleg. Hartstikke lekker, maar niet zo lekker als je uiteindelijk zit met een ontsteking.” De oplossing is volgens hem simpel: “De vetten die handig zijn om te nemen zijn vette vis, olijfolie, kokosolie, roomboter, ghee en alle vetten die neutraal zijn of een ontstekingsremmend effect op het lichaam hebben.” Veel deelnemers zie je aantekeningen maken.

Pompoen met ananas?

Naast theorie is er volop praktijk. Traditiegetrouw wordt er soep geserveerd. Deelnemers moeten eerst zelf proberen te achterhalen, wat voor soep Sweet deze keer heeft gemaakt. Ze proeven, roeren in de soep, nemen een hapje… De meeste raden het niet. Vanwege de geel/bruine kleur dachten sommigen dat het pompoensoep is. Met zoete aardappel denkt een ander en zelfs ananas… “Het is cassavesoep met wat paprika erin,” onthult Sweet lachend na afloop. “Ik wilde het kleurrijk maken. Terug naar de roots.” Vervolgens schaft de pot een maaltijd met kip, amsoi en gezonde shiitake-paddenstoelen.

De reeks nadert zijn ontknoping. Na vier keer koken door Sweet, is voor de vijfde bijeenkomst op 31 oktober, de beurt aan de deelnemers zelf. “Vier keer heb ik gekookt”, zegt Sweet met een lach. “Nu is het mijn beurt om te genieten van wat ze allemaal klaar kunnen maken.”