Suriname kampt met tekort van 80 megawatt aan stroomcapaciteit: Simons wil haast maken met zonne-energie

Suriname heeft momenteel een tekort van ongeveer 80 megawatt aan beschikbare stroomcapaciteit. Als er niet snel wordt geïnvesteerd in uitbreiding, kan dat tekort tegen 2030 oplopen tot maar liefst 140 megawatt. President Jennifer Simons wil daarom vaart zetten achter de ontwikkeling van zonne-energie. Opmerkelijk is dat minstens vier buitenlandse bedrijven al plannen hebben gepresenteerd voor zonne-energiecentrales met een gezamenlijke capaciteit van ruim 200 megawatt, maar dat de bestaande regelgeving een belangrijk obstakel vormt.

Dat kwam vrijdag 30 oktober naar voren tijdens een strategische bijeenkomst over zonne-energie in de Congreshal in Paramaribo. De bijeenkomst werd op initiatief van het Kabinet van de President georganiseerd om te bespreken hoe Suriname meer duurzame energie kan opwekken en minder kwetsbaar kan worden voor problemen met de energievoorziening.

President Simons maakte tijdens haar toespraak bekend dat zij het afgelopen jaar voorstellen heeft aangehoord van minstens vier internationale ondernemingen die willen investeren in grootschalige zonne-energieprojecten. Volgens haar zouden deze investeringen de Surinaamse staat in de eerste fase niets kosten. De opgewekte elektriciteit zou vervolgens worden verkocht aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De president erkende echter dat de regelgeving nog niet voldoende op orde is om dergelijke projecten goed van de grond te krijgen.

De ernst van de situatie werd onderstreept door Sergio Akiemboto, Chief of Staff van het Kabinet van de President. Hij wees erop dat Suriname nu al ongeveer 80 megawatt aan beschikbaar vermogen tekortkomt. Zonder tijdige maatregelen kan dit volgens de beschikbare cijfers richting 2030 toenemen tot 120 à 140 megawatt. Volgens Akiemboto heeft dat niet alleen gevolgen voor de stroomvoorziening, maar ook voor investeringen, economische groei, productiekosten en uiteindelijk de welvaart van de bevolking.

Akiemboto uitte bovendien kritiek op het trage verloop van de ontwikkeling van zonne-energie. Bijna tien jaar na de invoering van de Elektriciteitswet in 2016 is volgens hem nog altijd geen grootschalig zonne-energieproject gerealiseerd via de wettelijk voorgeschreven openbare aanbestedingsprocedure. Belangrijke regels voor aanbestedingen, vergunningen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en zekerheid voor investeerders ontbreken nog. Daardoor blijven mogelijkheden voor grootschalige investeringen onvoldoende benut.

Simons benadrukte dat Suriname zich niet uitsluitend moet richten op de verwachte economische groei door de olie- en gassector. Het land moet volgens haar ook investeren in andere vormen van energieopwekking. Zij wees daarbij op de invloed van internationale conflicten op de olieprijzen en het belang van de Afobaka-waterkrachtcentrale, die een groot deel van het land van elektriciteit voorziet. Naast waterkracht ziet de president vooral in zonne-energie en andere duurzame energiebronnen belangrijke mogelijkheden om de energiezekerheid te vergroten.

Ook huishoudens en bedrijven moeten volgens het staatshoofd worden aangemoedigd om zonnepanelen en andere voorzieningen voor zonne-energie aan te schaffen. Inmiddels hebben twee banken mogelijkheden gecreëerd om dergelijke investeringen tegen redelijke rentetarieven te financieren. Simons vindt echter dat de overheid mogelijk aanvullende maatregelen moet treffen om zonne-energie voor meer mensen financieel bereikbaar te maken. Zij wil al in 2027 een duidelijke toename zien van het gebruik van zonne-energie, vooral bij bedrijven en huishoudens die veel elektriciteit verbruiken.

De bijeenkomst stond verder in het teken van investeringsmogelijkheden en samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De voorstellen en inzichten moeten worden meegenomen bij het opstellen van de Nationale Energie Roadmap 2026-2035. Daarmee wil de regering de basis leggen voor een toekomst waarin Suriname over voldoende en betrouwbaardere energie kan beschikken.