Somohardjo vindt weigering PG om cijfers over vervolgingsbeleid te geven zorgelijk

PL-fractieleider Bronto Somohardjo vindt het erg zorgelijk dat procureur-generaal (PG) Garcia Paragsingh weigert verantwoording af te leggen aan een parlementariër die rechtstreeks door het volk is gekozen. De PL’er had op 20 oktober de PG schriftelijk gevraagd om cijfers over de behandeling van verdachten, uitgesplitst naar etniciteit en vervolgingsbeslissingen.

Hij wilde onder meer inzicht in het aantal verdachten dat bij drugsdelicten, huiselijk geweld, mishandeling en diefstal wordt vervolgd en het aantal zaken dat wordt geseponeerd. De PG weigerde het verzoek van Somohardjo, aangezien er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt.

De PL’er vindt dat de PG een probleem mag hebben met de persoon Somohardjo, maar niet wanneer hij als volksvertegenwoordiger concrete vragen aan haar stelt.

“Het is alsof zij mijn taken die mij zijn toebedeeld door de grondwet wil ontnemen. En daar komt het probleem, want ik ben gekozen door het volk en moet verantwoording afleggen aan het volk. Juist de persoon die niet gekozen is, maar benoemd is door een toevallige president, weigert verantwoording af te leggen. En dat is naar mijn mening erg zorgelijk”, zei Somohardjo in het programma Bakana Tori.

De politicus voerde aan dat hij als volksvertegenwoordiger regelmatig contact heeft met burgers en daarbij vaker de vraag krijgt of het Openbaar Ministerie (OM) bij vervolgingen etnische afkomst of maatschappelijke positie als uitgangspunten hanteert. Vandaar dat hij een veel professioneler antwoord van de PG had verwacht.

“Met andere woorden: wanneer je rijk bent, word je niet vervolgd. Dan kan je mensen makkelijk vermoorden en dan gewoon doorgaan. Kan je vrouwen dan makkelijk mishandelen en doorgaan. Maar wanneer je arm bent en een kip steelt, dan word je gelijk aangehouden. Dat zijn de zorgen die leven bij de gemeenschap. Ik ben volksvertegenwoordiger en ik vertegenwoordig het volk. Ik ben de stem van het volk… vooral voor degenen die geen stem hebben”, aldus de PL’er.

Volgens Somohardjo zeggen grote delen van het Surinaamse volk dat zijn case een politieke case is. Hij benadrukt zelf steeds te hebben aangegeven dat hij voor de rechter wil verschijnen, zodat de rechter zich hierover kan uitspreken. “Ga niet wachten tot de verkiezing, zodat tegenstanders die mij niet kunnen verslaan dit gaan gebruiken. En ik heb geen informatie over mijn case gevraagd. Ik heb als volksvertegenwoordiger informatie gevraagd over het algemeen vervolgingsbeleid”, aldus de PL’er.

Ondertussen is een aantal van zijn DNA-collega’s volgens hem bezig om dezelfde brief weer naar de PG te sturen, zodat haar reactie ook in hun gevallen kan worden gezien. “Die andere collega’s zitten niet in een strafzaak. Dus dan moet ze iets anders verzinnen”, aldus Somohardjo.