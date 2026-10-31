Parlementariër pleit voor regels om jongeren te beschermen van negatieve gevolgen sociale media

Parlementariër Harriet Ramdien vraagt aandacht voor de risico’s waaraan jongeren worden blootgesteld door het gebruik van sociale media. Volgens haar brengen deze platforms wereldwijd niet alleen positieve mogelijkheden met zich mee, maar stellen zij jongeren ook bloot aan negatieve zaken, zoals bedreigingen, frauduleuze handelingen en andere vormen van online misbruik.

De gevolgen hiervan kunnen volgens de VHP’er ingrijpend zijn en zelfs hun persoonlijke leven en toekomstige carrière blijvend schaden. Het is volgens haar daarom de taak van ouderen, waaronder ook parlementariërs, om ervoor te zorgen dat jongeren worden beschermd.

“En er is geen terugweg. En wij als ouderen ertussen; wij die de wetten maken; wij die hier staan en voor deze jongeren moeten opkomen, moeten ervoor zorgen dat deze jongeren beschermd worden. We kunnen ze beschermen door de rechten die aan deze jongeren zijn toegekend, duidelijk aan hun te maken en niet aan willekeur over te laten”, zei Ramdien donderdag tijdens de behandeling van de wetswijzigingen over bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Volgens de politica moet het parlement niet bang zijn om naast rechten ook plichten in wetgeving op te stellen. “Wij zijn vaak heel bang om verplichtingen op te stellen. Als we in de wereld kijken, zijn er een heleboel landen, zoals Australië, Spanje en China, die regels opgesteld hebben om hun jongeren te beschermen om zo min mogelijk op sociale media te zijn, waardoor zij beschermd worden. China heeft recentelijk de leeftijd naar 14 jaar gebracht, Australië 15 en andere landen naar 16.

Waarom kunnen wij in Suriname geen maatregelen treffen om onze jongeren te beschermen? Waarvoor zijn we bang? Ik vind dat we vaak te huiverig zijn en geen maatregelen willen treffen. Maar wij moeten juist maatregelen gaan treffen en onze jongeren gaan beschermen”, aldus Ramdien.