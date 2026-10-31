Menselijke resten bij Pokigron gevonden, vermoedelijk van sinds juni vermiste Rudolf (90)

In een bosgebied in de omgeving van Pokigron, in het district Sipaliwini, zijn zaterdag 31 oktober menselijke resten aangetroffen. Het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om de stoffelijke resten van de 90-jarige Rudolf Pieter Esperance, die sinds 29 juni 2026 spoorloos verdwenen was. Zaterdag werd ook bekend dat de hoogbejaarde man niet meer in leven is. De politie benadrukt echter dat nog niet officieel is vastgesteld of de aangetroffen resten daadwerkelijk van hem afkomstig zijn.

Esperance verdween ruim vier maanden geleden nadat hij op maandag 29 juni omstreeks 09.00 uur vanuit Pokigron naar zijn kostgrond was vertrokken. Die bevindt zich in de omgeving van het Streekziekenhuis Atjoni. Toen hij die avond rond 19.00 uur nog niet was teruggekeerd, sloegen zijn familieleden alarm. Een dag later werd zijn vermissing officieel aangegeven bij de politie van Atjoni.

De verdwijning leidde destijds tot een uitgebreide zoektocht in het moeilijk toegankelijke bosgebied tussen Pokigron en Atjoni. Familieleden, dorpsbewoners, vrijwilligers, politieagenten en militairen namen deel aan de zoekacties. Ondanks alle inspanningen bleef ieder spoor van de 90-jarige man uit.

De familie maakte zich grote zorgen en trok ook publiekelijk aan de bel over de beperkte ondersteuning bij de zoektocht. Er werd onder meer een drone ingezet, maar die leverde geen resultaat op. Omdat het uitgestrekte en dichtbegroeide bosgebied het zoeken ernstig bemoeilijkte, werd vervolgens een inzamelingsactie gestart om de inzet van een helikopter mogelijk te maken.

De actie werd opgezet door Steun Su in samenwerking met Stichting The Motion Boss. Zowel in Suriname als in Nederland werd om financiële ondersteuning gevraagd om de vermiste man vanuit de lucht te kunnen opsporen.

Ruim vier maanden na zijn verdwijning zijn nu menselijke resten aangetroffen in een bosschage nabij Pokigron. De politie van Atjoni heeft de vondst bevestigd. Op basis van de voorlopige informatie wordt vermoed dat er een verband bestaat met de vermissing van Esperance. De autoriteiten kunnen echter nog niet met zekerheid zeggen aan wie de aangetroffen resten toebehoren.

De afdeling Forensische Opsporing (FO) is ingeschakeld om nader onderzoek te verrichten. Daarbij moet niet alleen de identiteit van de overledene worden vastgesteld, maar ook duidelijk worden onder welke omstandigheden de persoon om het leven is gekomen.

Vooralsnog zijn er geen officiële bijzonderheden bekendgemaakt over de doodsoorzaak of de omstandigheden waarin de menselijke resten zijn gevonden. De politie heeft aangekondigd nadere informatie te verstrekken zodra het onderzoek meer duidelijkheid oplevert.