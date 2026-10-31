Kayleigh ‘KayKay’ Cherise wint Black Achievement Award als Influencer of the Year

Kayleigh Cherise Tjon Sjoe Sjoe, op social media beter bekend als KayKay, is vrijdagavond 30 oktober uitgeroepen tot ‘BAM Influencer of the Year’ tijdens het Black Achievement Awards Gala in Amsterdam. De 29-jarige influencer, die eerder was genomineerd voor deze prestigieuze onderscheiding, mocht de felbegeerde prijs in ontvangst nemen in het DeLaMar Theater.

De Black Achievement Awards worden jaarlijks uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze onderscheiden en een belangrijke bijdrage leveren aan de Zwarte gemeenschap. Met de prijzen worden talent, prestaties en maatschappelijke betrokkenheid onder de aandacht gebracht.

KayKay maakte tijdens de feestelijke uitreiking indruk met haar dankwoord. Voor haar betekent de onderscheiding veel meer dan alleen persoonlijke erkenning. “Dit is geen prijs, dit is een verantwoordelijkheid”, verklaarde ze op het podium.

Daarbij benadrukte ze het belang van het creëren van kansen voor anderen. “Black excellence is deuren openen voor nieuwe generaties”, aldus de influencer, die met haar 29 jaar de jongste spreker van de avond was.

Met het winnen van de award mag KayKay zich voortaan ‘BAM Influencer of the Year’ noemen. Een bijzondere erkenning voor de jonge influencer, die tijdens de uitreiking duidelijk maakte dat succes volgens haar ook draait om het vooruithelpen van toekomstige generaties.