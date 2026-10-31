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Dienstwapen van militair spoorloos na taxirit naar huis

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taxi

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Een militair in Suriname heeft deze week aangifte gedaan van de vermissing van zijn dienstwapen. Vernomen wordt dat het wapen donderdagavond is verdwenen, nadat de militair met een taxi vanaf de Kwattaweg naar zijn woning te Leiding was vervoerd.

De benadeelde R.A. (36) was eerder op de avond teruggekeerd van het detachement Apoera. Zijn collega’s zetten hem af bij een taxibedrijf aan de Kwattaweg, waarna hij daar een taxi nam om naar huis te gaan.

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Bij aankomst haalde hij zijn persoonlijke bezittingen uit de taxi. Nadat het voertuig was vertrokken en hij bezig was zijn spullen uit te pakken, ontdekte hij dat zijn dienstwapen niet meer in de holster zat.

Volgens de militair zat het dienstwapen nog in de holster toen hij in de taxi stapte. Hij nam meteen telefonisch contact op met het taxibedrijf, waarna dezelfde taxi terugkeerde. Er werd vervolgens naar het wapen gezocht, maar het werd niet aangetroffen.

Bij het wapen hoort een patroonhouder met daarin tien scherpe patronen.

De politie van Kwatta werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is vooralsnog niet duidelijk waar het dienstwapen precies is verdwenen.

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