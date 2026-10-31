2-Remember lanceert nieuwe eigen song en neemt videoclip op tijdens Birthday Bash

De populaire muziekformatie 2-Remember komt met nieuwe muziek. In het kader van het 25-jarig bestaan brengt de groep komende week een gloednieuwe eigen song uit. De primeur van het nummer staat gepland voor zaterdag 7 november, wanneer de band tijdens de 2-Remember Birthday Bash het lied voor het eerst live voor het publiek zal uitvoeren. Bijzonder is dat de bezoekers die avond ook de kans krijgen om deel uit te maken van de officiële videoclip.

De band heeft via sociale media aangekondigd dat er de afgelopen periode met veel enthousiasme en toewijding aan het nieuwe nummer is gewerkt. Met de lancering wil 2-Remember niet alleen het 25-jarig jubileum extra glans geven, maar ook laten zien dat de groep na een kwart eeuw nog volop bezig is met het maken van nieuwe muziek.

Hoewel het nummer volgende week officieel wordt gelanceerd, bewaart de band de eerste live-uitvoering voor de Birthday Bash op 7 november. Daarmee krijgt het evenement een bijzondere muzikale primeur.

De feestavond krijgt bovendien een extra dimensie doordat er opnamen worden gemaakt voor de officiële videoclip van de nieuwe song. De beelden die tijdens het optreden worden vastgelegd, zullen worden gebruikt bij de productie van de videoclip. Hierdoor maken bezoekers kans om zelf in de muziekvideo van 2-Remember te verschijnen.

Voor de band vormt het evenement daarmee niet alleen een gelegenheid om samen met het publiek feest te vieren, maar ook een belangrijk moment in de verdere muzikale ontwikkeling van de groep. Met een nieuwe eigen productie onderstreept 2-Remember dat het na 25 jaar nog altijd nieuwe stappen wil zetten.

De 2-Remember Birthday Bash vindt plaats op zaterdag 7 november. Kaarten zijn momenteel nog verkrijgbaar in de voorverkoop. De organisatie roept belangstellenden op tijdig hun kaarten te bemachtigen, aangezien de beschikbaarheid beperkt is.

Met de woorden “25 jaar muziek, en we zijn nog lang niet klaar!” maakt 2-Remember duidelijk dat het jubileum niet alleen een terugblik op het verleden is, maar ook het begin van een nieuw muzikaal hoofdstuk.