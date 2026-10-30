Verdachte aangehouden wegens oplichting en valsheid in geschrifte

Leden van het Quick Response Team (QRT) hebben donderdag de 33-jarige verdachte J.M. opgespoord en aangehouden aan de Kastanjestraat in Suriname.

De aanhouding vond plaats nadat de politie informatie had verkregen van de inlichtingendiensten SIGMA en CNTI.

De verdachte wordt in verband gebracht met meerdere gevallen van oplichting en valsheid in geschrifte. Bij de afdeling Fraude zouden verschillende aangiften tegen hem zijn gedaan. De klachten hebben onder meer betrekking op vermeende oplichting bij grondtransacties.

Na zijn aanhouding werd J. overgebracht naar de afdeling Fraude.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld.