Reyme: “Bewoners van Sunny Point ontevreden dat slechts Blok 3 voorzien is van drinkwater”

A20-parlementariër Steven Reyme heeft donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) aandacht gevraagd voor de drinkwatervoorziening in Sunny Point. Bewoners van het gebied zijn ontevreden dat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) recent alleen in Blok 3 werkzaamheden heeft uitgevoerd, terwijl de Blokken 1 en 2 nog verstoken blijven van deze voorziening.

De bewoners van Blok 2 hebben eerder op de dag een petitie ingediend waarin zij onder meer dringend overheidsingrijpen en rechtszekerheid vragen over de geoccupeerde gronden waarop zij hebben gebouwd.

De bewoners geven aan de laatste tijd te maken te hebben met ernstige intimidatie. Personen en groepen van buiten de wijk zouden plotseling aanspraak maken op de gronden en proberen de huidige bewoners te verdrijven. Daarbij zou sprake zijn van openlijke agressie, verbale intimidatie en directe fysieke bedreigingen.

Volgens Reyme wonen de mensen sinds het jaar 2000 in het gebied zonder dat hun grondpapieren ooit in orde zijn gemaakt. “Hun stukken zijn nog steeds niet geregeld. Ze begrijpen wel wat de situatie toen was, maar de mensen willen toch zekerheid hebben. De mensen willen interventie hebben, omdat de eigenaren constant op de stoep staan en aangeven dat zij op hun percelen wonen”, aldus Reyme.