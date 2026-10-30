Regering wil ook illegale goudzoekers registreren en goudsector strenger controleren

De regering van Suriname wil meer grip krijgen op de kleinschalige goudwinning en tegelijkertijd zorgen dat de sector meer geld oplevert voor de staatskas. Daarbij moeten niet alleen vergunninghouders en machinebezitters worden geregistreerd, maar ook personen die momenteel illegaal in de goudsector actief zijn. Dit maakt deel uit van een nieuw plan dat donderdag 29 oktober aan president Jennifer Simons is gepresenteerd.

Het voorstel is afkomstig van de werkgroep Beleids- en Managementteam Transformatie Artisanale Goudwinning. De werkgroep wil de sector stapsgewijs beter organiseren, waarbij zowel de economische opbrengsten als de bescherming van het milieu centraal staan. Volgens ondervoorzitter Bob Mangal kan Suriname aanzienlijk meer profiteren van zijn goudvoorraden als de overheid en goudmijnbouwers beter samenwerken.

Een belangrijk onderdeel van het plan is het in kaart brengen van iedereen die actief is in de kleinschalige goudwinning. Naast houders van mijnbouwrechten en machines moeten ook illegale goudzoekers worden geregistreerd en waar mogelijk worden opgenomen in een georganiseerd systeem. Daarbij wordt eveneens gekeken naar werk- en verblijfsvergunningen en toegang tot gezondheidszorg. De aanpak moet aanvankelijk via proefprojecten worden uitgevoerd.

Ook de milieuschade door goudwinning krijgt nadrukkelijk aandacht. De Nationale Milieu Autoriteit (NMA) moet een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van schonere winningsmethoden en het verzorgen van trainingen. Vooral het gebruik van kwik, dat schadelijk is voor mens en milieu, moet worden teruggedrongen. Volgens Mangal bestaan er technieken waarmee bijna 90 procent van het goud uit gouderts kan worden gewonnen zonder kwik te gebruiken.

Met de voorgestelde maatregelen wil de overheid bovendien de controle op de goudhandel versterken. Een beter georganiseerd systeem moet het moeilijker maken om de sector te misbruiken voor witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast moet Suriname hierdoor beter kunnen voldoen aan internationale regels en eisen op financieel gebied.

De uitvoering van het plan is voorzien voor de periode 2026 tot en met 2028. In die jaren moeten eerst de noodzakelijke organisatorische en juridische voorwaarden worden geregeld. Vervolgens moeten proefprojecten aantonen of de nieuwe werkwijze daadwerkelijk leidt tot betere controle en hogere inkomsten voor de staat.

Mangal verklaarde na afloop dat president Simons enthousiast op de voorstellen heeft gereageerd. Hij benadrukte dat het plan nog verder moet worden uitgewerkt, maar dat het belangrijk is om niet langer te blijven afwachten. “Het plan is niet perfect, maar je moet ergens een vertrekpunt hebben. Je kunt niet besluiteloos blijven”, stelde hij.

Volgens de werkgroep moet de hervorming van de goudsector een nationale prioriteit worden. Het uiteindelijke doel is dat Suriname niet alleen rekent op toekomstige inkomsten uit olie en gas, maar ook structureel meer voordeel haalt uit de goudwinning.