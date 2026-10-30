Quota Men Cookout niet meer weg te denken uit Suriname

De Quota Men Cookout blijft aan populariteit winnen. De belangstelling voor het jaarlijkse evenement is zo groot dat de kaarten binnen korte tijd uitverkocht zijn. Dit jaar wordt de kookactiviteit voor de 26ste keer gehouden op zaterdag 31 oktober bij Roeli’s Event Venue. In totaal doen 47 bedrijven mee, met ongeveer 900 koks die de bezoekers laten kennismaken met hun culinaire creaties.

“Er is een duidelijke groei te merken. Mensen wachten erop en kijken ernaar uit. Dit jaar hebben we het grootste aantal aanmeldingen van bedrijven gehad die wilden meedoen”, vertelt Anthousa Karsodikromo-Lim a Po, voorzitter van de Quota Men Cookout-commissie.

Volgens haar was de belangstelling zo groot dat zich zelfs drie weken voor het evenement nog drie bedrijven aanmeldden. Ook onder de koks neemt het enthousiasme elk jaar toe. Ze bedenken originele namen voor hun gerechten, stellen bijzondere menu’s samen en bereiden zich extra goed voor.

Alleen bedrijven doen mee

Vorig jaar trok de Quota Men Cookout ongeveer 8.000 bezoekers en waren de kaarten volledig uitverkocht. Ook dit jaar verwacht de organisatie veel belangstelling. Hoewel in het verleden eveneens vriendengroepen deelnamen, bestaat het deelnemersveld dit jaar uitsluitend uit bedrijven. “Wij laten de keuze vrij aan eenieder die zich wil opgeven”, legt Karsodikromo-Lim a Po uit.

Opbrengst voor sociale projecten

Achter het culinaire festijn staat een sociaal doel. De Quota Men Cookout is de grootste fondsenwervende activiteit van de serviceclub Rotary Club of Paramaribo Quota, die eerder bekendstond als Quota Suriname.

Met de opbrengsten ondersteunt de club verschillende sociale projecten, stichtingen en instellingen die hulp hard nodig hebben. “Wij hebben veel instellingen en projecten die we uitvoeren. Het is een te lange lijst om op te noemen”, zegt Karsodikromo-Lim a Po.

Voor de commissie is vooral de betrokkenheid van bedrijven en de gemeenschap een belangrijke motivatie om het evenement ieder jaar opnieuw te organiseren. “Het doet ons elk jaar goed om te zien hoe bedrijven en de gemeenschap naar ons evenement komen, en dit allemaal voor het goede doel.”