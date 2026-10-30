Onbekende daders stelen jachtgeweer, laptops en sieraden uit woning te Santo Dorp

Onbekende daders hebben bij een gekwalificeerde diefstal te Santo Dorp, Suriname, verschillende waardevolle goederen buitgemaakt. Opvallend is dat de daders niet alleen sieraden en elektronische apparaten hebben meegenomen, maar ook een jachtgeweer. Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

De diefstal werd gepleegd op een adres aan de Jamsweg. Volgens de beschikbare informatie hebben de daders onder meer een jachtgeweer van kaliber 16 weggenomen. Het merk en het serienummer van het vuurwapen zijn vooralsnog onbekend.

Naast het jachtgeweer zijn ook twee vingerringen, een paar oorbellen, twee laptops en twee horloges gestolen. De totale waarde van de buit is nog niet vastgesteld.

Vooral de diefstal van het jachtgeweer is opmerkelijk, aangezien hierdoor ook een vuurwapen in handen van onbekende personen is terechtgekomen. Het is niet duidelijk wat de daders met het gestolen geweer van plan zijn.

Over de omstandigheden waaronder de diefstal heeft plaatsgevonden, zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend. Zo is niet duidelijk wanneer de daders hebben toegeslagen, hoe zij zich toegang tot de woning hebben verschaft en of er op dat moment personen aanwezig waren.

De zaak is geregistreerd als gekwalificeerde diefstal, zoals strafbaar gesteld in artikel 371 van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht. Over de identiteit van de daders is vooralsnog niets bekend.