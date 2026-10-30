Man aangehouden wegens afpersing en diefstal van bromfiets van militair

Leden van het Quick Response Team (QRT) hebben vandaag de 44-jarige C.A. aangehouden op verdenking van afpersing en diefstal.

Vernomen wordt dat de verdachte aan de Knuffelsgracht in Suriname, ter hoogte van het Revoplein, werd opgespoord en aangehouden, nadat de inlichtingendiensten SIGMA en CNTI informatie hadden verstrekt.

Het vermeende strafbare feit heeft zich op vrijdag 12 september 2026 voorgedaan aan de Goedezorgweg, in de omgeving van Ephraimzegen.

Vernomen wordt dat een militair in mei 2026 een lening van 10.000 SRD had afgesloten bij een man die hij kende als ‘Till’. Daarbij zou een maandelijkse rente van 40 procent zijn overeengekomen. De militair had zijn pinpas afgestaan, zodat de geldverstrekker de afgesproken bedragen zelf van zijn Finabankrekening kon opnemen.

In augustus liet de aangever zijn pinpas blokkeren, omdat er volgens hem onduidelijkheid bestond over de berekening van de verschuldigde rente. De geldverstrekker zou vervolgens meerdere keren telefonisch contact met hem hebben opgenomen en daarbij boos en agressief hebben gereageerd. De militair was bereid het resterende bedrag te betalen, maar wilde eerst een duidelijke berekening ontvangen.

Op vrijdag 12 september verscheen de verdachte samen met meerdere mannen bij zijn woning. Hij werd daarbij uitgescholden en bedreigd. Vervolgens zou de verdachte de contactsleutel van zijn bromfiets hebben afgepakt en hebben aangekondigd het voertuig mee te nemen.

Toen de aangever de verdachte probeerde tegen te houden, merkte hij dat meerdere mannen uit het voertuig stapten. Uit vrees dat hem iets zou overkomen, besloot hij geen verdere tegenstand te bieden. De verdachte reed vervolgens zonder valhelm op de bromfiets weg, terwijl het voertuig waarin de andere mannen zaten achter hem aanreed.

De aangever benadrukte dat de bromfiets geen onderdeel was van de eerder gesloten leningsovereenkomst. Het voertuig was via het Nationaal Leger voor hem aangeschaft, waarbij de kosten maandelijks op zijn salaris worden ingehouden.

Na de aangifte werd een onderzoek ingesteld. Op basis van de verkregen informatie en de onderzoeksresultaten werd Clif wegens afpersing en diefstal aangehouden.

Na zijn aanhouding werd de verdachte overgebracht naar het politiebureau van Munder. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.