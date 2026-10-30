Kleinzoon (23) opgepakt voor diefstal van SRD 73.000 van rekening hoogbejaarde oma

De politie in Suriname heeft donderdag de 23-jarige Y. van A. aangehouden op verdenking van het overmaken van 73.000 Surinaamse dollar van de bankrekening van zijn hoogbejaarde grootmoeder naar zijn eigen rekening. De jongeman zou zonder toestemming gebruik hebben gemaakt van haar internetbankiergegevens.

De zaak kwam op 6 december 2025 aan het licht, toen de dochter van de hoogbejaarde vrouw geld wilde opnemen om benodigdheden te kopen voor haar zus, die voor een vakantie naar Suriname zou komen. Tot haar verbazing bleek er onvoldoende geld op de rekening te staan.

Bij controle ontdekte zij dat het saldo nog slechts SRD 1.742 bedroeg. Volgens haar verklaring bleek uit nader onderzoek dat SRD 73.000 naar de bankrekening van haar neefje was overgemaakt.

Uit de aangifte blijkt dat het geld op de rekening van de grootmoeder eigenlijk bestemd was voor haar andere dochter. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zou een bedrag van SRD 68.888 op de rekening hebben gestort, omdat de daadwerkelijke begunstigde zelf niet over een Surinaamse bankrekening beschikte.

De verdachte is de jongste zoon van de inmiddels overleden oudste zus van de aangeefster. Hij verbleef destijds bij zijn grootmoeder, met wie was afgesproken dat hij tijdelijk bij haar mocht wonen totdat hij zijn documenten voor een studie in Colombia in orde had gemaakt.

Toen zijn grootmoeder hem liet weten dat hij een andere woonplek moest zoeken, zou hij op 21 november 2025 hebben aangegeven dat hij voor werkzaamheden naar Albina zou vertrekken.

Volgens de aangeefster had haar moeder geen toestemming gegeven om geld over te maken en evenmin haar internetbankiergegevens aan haar kleinzoon verstrekt. Zij vermoedt dat hij op een onbewaakt moment de toegangscode heeft weten te bemachtigen.

De vrouw confronteerde haar neefje vervolgens via WhatsApp met de verdwenen SRD 73.000. Volgens de aangifte gaf hij daarbij toe het geld naar zijn eigen bankrekening te hebben overgemaakt. Hij zou hebben verklaard dat hij geen andere keuze had, omdat hij op zoek moest naar een andere verblijfplaats.

Na onderzoek en het uitwerken van informatie door de gespecialiseerde diensten SIGMA en CNTI kon de 23-jarige verdachte donderdag door het Quick Response Team (QRT) bij zijn werkplek aan de Commewijnestraat worden aangehouden. Hij wordt verdacht van gekwalificeerde diefstal en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.