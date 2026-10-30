‘Gajadien en Achaibersing moeten krachten bundelen en samen sterker team samenstellen’

Hoewel VHP-parlementariër en hoofdbestuurslid Vidjaiprekash Thakoer goede kwaliteiten ziet in beide kandidaten voor het VHP-voorzitterschap, Asiskumar Gajadien en Armand Achaibersing, pleit hij ervoor dat zij met elkaar in overleg treden en de krachten bundelen. Volgens hem kunnen zij op die manier samen een sterker team samenstellen.

Thakoer benadrukt daarnaast dat eerst de partijstructuren op orde moeten worden gebracht. Volgens hem wordt al langer dan een jaar gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkiezingen van de kernbesturen, die noodzakelijk zijn voordat de verkiezingen voor het hoofdbestuur kunnen plaatsvinden.

Uiteindelijk zijn het de vertegenwoordigers van de kernen die hun stem zullen uitbrengen wanneer de hoofdbestuursverkiezingen volgend jaar mei worden gehouden. De eerste kernbestuursverkiezingen vinden aanstaande zondag plaats in Wanica en Paramaribo.

Thakoer stelt dat er binnen de partij er veel werk wordt verzet dat niet onderschat moet worden. De VHP’er benadrukt daarom dat niet alleen de voorzitterskandidaten belangrijk zijn, maar ook de rest van de personen die in het nieuw hoofdbestuur plaats gaan nemen. “Mensen reageren zoveel via sociale media en ze denken dat het zo makkelijk is. Maar de mensen die daaraan werken, weten wat ze allemaal meemaken. Mensen zijn elke dag van vroeg in de ochtend tot laat in de avond bezig.

Dus men moet het niet onderschatten. Het huidig bestuur werkt hard. En een voorzitterskandidaat is niet alleen belangrijk. Belangrijk is het heel bestuur. Want de voorzitter mag een goede leider zijn, maar wie gaat hij ook nog op de lijst plaatsen voor het bestuur? Dat is belangrijk”, zei Thakoer in een interview op TBN.

Thakoer zelf stelt geen ambities te hebben om in een nieuw hoofdbestuur te keren. Hij heeft liever dat er doorstroming plaatsvind. “Vrouwen en jongeren mogen ook op de lijst, maar we moeten zeker de deskundigen niet vergeten. Zeker wel een deel van de mensen die al ervaring hebben in de partij en al zo lang in de partij zijn”, aldus de parlementariër.