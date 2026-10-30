Derde politie-inval op drugsadres in Tamanredjo: vrouwelijk echtpaar opnieuw aangehouden

De politie van Regio Oost Suriname heeft op 27 oktober opnieuw een inval gepleegd op een adres in Tamanredjo, in het district Commewijne, waar vermoedelijk op grote schaal drugs worden verhandeld. Het is inmiddels de derde keer dat de politie op dezelfde locatie heeft ingegrepen.

Twee vrouwen die een echtpaar vormen, zijn daarbij opnieuw aangehouden en in verzekering gesteld. Ook zijn drugs, geld en materialen die vermoedelijk voor de drugshandel werden gebruikt, in beslag genomen.

Volgens verkregen informatie staat het adres bekend als een drukbezochte plek waar regelmatig drugsgebruikers komen om verdovende middelen te kopen. De aanloop zou bijzonder groot zijn. Soms verschijnen er om de paar minuten bezoekers, onder wie ook veel jongeren die er drugs zouden aanschaffen.

Ondanks eerdere politieoptredens zou de vermoedelijke drugshandel op het adres zijn doorgegaan. De twee vrouwen die met de activiteiten in verband worden gebracht, zijn volgens de beschikbare informatie al twee keer eerder aangehouden. Bij de jongste inval werden zij voor de derde keer opgepakt en in verzekering gesteld.

Tijdens de politieactie werden ook twee personen aangetroffen die drugs bij zich hadden. Beiden werden aangehouden, maar zijn later weer heengezonden.

Bij de inval heeft de Surinaamse politie een hoeveelheid drugs en geld in beslag genomen. Het geld zou afkomstig zijn van de verkoop van verdovende middelen. Daarnaast werden een fijnweger en verpakkingsmaterialen aangetroffen en in beslag genomen. Om welke soorten drugs het gaat en hoeveel geld precies is aangetroffen, is vooralsnog niet bekend.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan politiebureau Richelieu.