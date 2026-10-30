Agressieve man met houwer aangehouden

Leden van het Quick Response Team (QRT) hebben deze week een verdachte aangehouden op de kruising van de Dr. Eugene Albert Gessel- en Hofstraat in Suriname.

De verdachte op de foto zou zich met een houwer tekeer zijn gegaan.

De melding kwam binnen via de Command Center(CC) binnen. De wetsdienaren van Herman Gooding vroegen om assistentie daar de verdachte tekeer ging en zich niet wilde overgeven.

De man werd kort daarna ter plaatse aangehouden door QRT.

Tijdens de aanhouding liep hij een snijwond op aan de rechterbovenkant van zijn zitvlak. Hij werd vervolgens voor medische behandeling overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Na de behandeling werd hij naar basis Herman Gooding gebracht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte na ernstige waarschuwing heengezonden.