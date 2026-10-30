19-jarige bromfietser mogelijk overleden na eenzijdig verkeersongeval

De bromfietser die in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 oktober om het leven kwam bij een verkeersongeval aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is de 19-jarige Rieshajed Noerkhan.

Hoewel aanvankelijk door de Surinaamse politie werd gemeld dat het slachtoffer was aangereden door een auto, wijzen de situatie ter plaatse en de voorlopige onderzoeksresultaten erop dat mogelijk sprake is geweest van een eenzijdig verkeersongeval.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt dat Noerkhan over de Sir Winston Churchillweg reed, vanuit Domburg in de richting van de Boxel-Paraweg. Ter hoogte van de Shivamstraat zou hij vermoedelijk de controle over het stuur hebben verloren, waarna hij tegen een EBS-mast botste.

Door de klap raakte de jongeman zwaargewond en belandde met het gezicht in de goot langs de weg.

Na de melding begaven politieagenten zich naar de locatie en werd een ambulance ingeschakeld. Bij aankomst constateerde het ambulancepersoneel dat de 19-jarige geen tekenen van leven meer vertoonde.

Op ongeveer 30 meter van de plek waar het slachtoffer werd aangetroffen, ontdekte de politie een zwarte bromfiets. Het voertuig vertoonde schade aan de stuurinrichting.

De exacte omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden, zijn nog niet vastgesteld. De politie van Domburg heeft het eerste onderzoek ter plaatse verricht. Het verdere onderzoek wordt overgedragen aan de Verkeersunit Regio Midden.