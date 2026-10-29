Vrienden van Suriname breekt record met vijftiende hulpcontainer: schoolmeubilair voor drie dorpen

Vrijwilligers van Stichting Vrienden van Suriname hebben op één dag twee grote zeecontainers met schoolmeubilair geladen. Daarmee kwam het aantal geladen hulpcontainers dit jaar op vijftien, één meer dan het oude record. Het meubilair is bestemd voor scholen in Semoisie en omgeving, Kwamalasamutu en Pikin Saron, meldt de stichting.

Het bestuur had zich aanvankelijk ten doel gesteld dit jaar minimaal tien containers met hulpgoederen te verschepen. Dat aantal werd vorige maand al bereikt. Met het laden van de tweede container van deze actie werd ook het eerdere record van veertien overtroffen.

Voor de laadwerkzaamheden bracht transporteur Jan Krediet het schoolmeubilair met twee grote vrachtwagens met aanhangers naar de loods, waar de zeecontainers klaarstonden. De vrijwilligers vulden beide containers in de loop van de dag.

De eerste container is bestemd voor scholen in Semoisie en omgeving. De Stichting voor duurzame ontwikkeling in Semoisie en omgeving (PDOSO) had om het meubilair gevraagd. Een donatie van Stichting Wereldwijd voor Kinderen maakte deze hulp mogelijk.

De MAA Foundation van de heer Adhin zal de containers inklaren. Volgens de planning brengt de firma Haukes de container voor Semoisie naar Atjoni. Bewoners verzorgen vervolgens het laatste deel van het transport: zij zullen het schoolmeubilair per boot naar de bestemming brengen.

De tweede container bevat schoolmeubilair voor het inheemse dorp Kwamalasamutu, nabij de Braziliaanse grens, en het inheemse dorp Pikin Saron. De MAA Foundation neemt de distributie van deze goederen op zich.

De volgende laadactie staat gepland voor dinsdag 10 november bij de loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 in Tiel. In de ochtend vullen vrijwilligers opnieuw een container met schoolmeubilair. In de middag wordt de kerstcontainer voor Huize Betheljada geladen.

Meer informatie is verkrijgbaar via www.vriendenvansuriname.nl.