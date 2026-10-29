Van Dijk-Silos: “In elk behoorlijk land was minister Monorath terstond bedankt”

Jurist Jennifer van Dijk-Silos stelt dat minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid als voormalige president-commissaris van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) geen enkele bevoegdheid had om een arbeidsovereenkomst met vergaande financiële voorzieningen en opzegtermijnen met Wendy Jap-A-Joe op 1 november 2021 te tekenen.

De oud-minister neemt het Monorath bijzonder kwalijk dat hij op deze wijze heeft gehandeld, vooral omdat hij als ervaren advocaat beter had moeten weten. Zij vindt daarom dat hij niet langer als minister kan worden gehandhaafd.

“De president-commissaris heeft geen enkele bevoegdheid om die overeenkomst te ondertekenen. En als je naar de overeenkomst kijkt, dan is het zo buitenproportioneel hoe alles besloten is. Het is een overeenkomst die duidelijk tot doel heeft het leegzuigen van TAS. Echt abnormale bedingen, 4.000 USD per maand, allerlei voorzieningen en twee jaren opzegtermijn.

We leven in een bananenrepubliek, want in elk behoorlijk land waar de rechtsstaat heel sterk is, was deze minister terstond gediskwalificeerd toen aan het licht kwam dat hij die overeenkomst heeft ondertekend in 2021”, zei Van Dijk-Silos in het programma Bakana Tori.

Volgens Van Dijk-Silos is er een dusdanig wantrouwen ontstaan tegen Monorath. Zij vindt dat indien de bewindsman zelf besefte dat hij in een behoorlijke en beschaafde rechtsstaat leefde, hij dan zelf zijn ontslag al had ingediend. “Hij zou niet wachten totdat de president hem gaat ontslaan. En deze president wil absoluut geen ruzie in de coalitie, dus ik verwacht dat hij blijft.

Maar een minister die de rechtsstaat zo heeft geschonden en als president-commissaris zo heeft gehandeld, kan je niet handhaven. Zijn geschiedenis heeft een zware vlek. Want deze minister is geen analfabeet. Hij is jurist, is advocaat geweest en kan de wet lezen, begrijpen en verstaan, maar hij handelt doelbewust door zelf te tekenen. En dit argument is zwaar genoeg om hem te bedanken”, aldus Van Dijk-Silos.

Monorath zelf ligt niet wakker van de uitspraken van Van Dijk-Silos. Hij stelde de overeenkomst inderdaad te hebben ondertekend en stelde dat alle parastatale instellingen in Suriname praktisch een basissalaris voor de directeur hebben van 4.000 US dollar. Bij de CASAS en NV Luchthavenbeheer zouden de directeurssalarissen volgens hem respectievelijk op 6.000 en 6.500 US dollar per maand liggen. In andere gevallen zouden directies van parastatalen maandelijks 7.000 US dollar toucheren.

Hem werd destijds geadviseerd om Jap A Joe een salaris toe te kennen dat overeenkomt met de geldende normen bij andere parastatale bedrijven. Monorath ontkent daarom dat hij zijn partijgenoot heeft bevoordeeld of overeenkomsten heeft vervalst. Tegelijkertijd daagt hij eenieder uit om direct ook alle salarissen van parastatale instellingen publiekelijk kenbaar te maken, zodat eenieder zelf kan zien welke hoge bedragen er worden uitgekeerd.

De oud-president-commissaris vraagt zich overigens af hoe de huidige RvC onregelmatigheden bij de TAS heeft geconstateerd, terwijl hij een winstgevende en gezonde autoriteit heeft overgedragen. Hij adviseert de huidige RvC daarom om op te houden met beschuldigingen en beter zijn werk te doen. Naar zijn mening gebeuren er alleen rare dingen bij TAS sinds deze RvC aanzit.

Monorath stelt verder dat er miljoenen aan US dollars binnen de TAS liggen. Het geld kon tijdens zijn periode daar niet worden afgedragen aan het ministerie van Financiën & Planning, aangezien er een jarenlange achterstand in jaarverslagen moest worden ingelopen. Zijn RvC heeft er werk van gemaakt om een aantal van deze jaarverslagen tot en met 2023 af te ronden. Hij adviseert de huidige RvC om de rest af te maken en het geld over te dragen aan Financiën & Planning.