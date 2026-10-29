Uitzetting 63 mennonieten stap dichterbij: politie bereidt chartervlucht voor na uitspraak rechter

De Surinaamse politie is begonnen met de voorbereidingen om 63 mennonieten, onder wie drie baby’s, per chartervliegtuig het land uit te zetten. Dat heeft politiewoordvoerder Michel Elskamp donderdag bekendgemaakt, nadat de rechter een verzoek om de uitzetting tegen te houden had afgewezen. Wanneer de groep daadwerkelijk Suriname moet verlaten, is nog niet bekend.

De mennonieten werden afgelopen week tijdens een grootschalige politieoperatie opgespoord in het Mazonia-gebied in het district Sipaliwini. De autoriteiten hadden hen eerder opgedragen het gebied vrijwillig te verlaten.

Toen politieagenten en militairen ter plaatse arriveerden, bleken de betrokkenen zich te hebben verplaatst. Met behulp van drones werd hun nieuwe verblijfplaats ontdekt. De volledige groep werd vervolgens overgebracht naar Kraka in het district Para.

Het landbouwbedrijf Suriname Green Energy Agriculture N.V. probeerde via een kort geding te voorkomen dat de mennonieten gedwongen het land zouden moeten verlaten. Volgens de onderneming zou hun vertrek grote financiële gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en gedane investeringen. Kantonrechter Deborah Haakmat-Sniphout wees het verzoek donderdag echter af.

Uit de toelichting op het vonnis blijkt dat de betrokken mennonieten niet over geldige verblijfsvergunningen beschikken. Zij waren Suriname binnengekomen met visa die slechts negentig dagen geldig waren. Die termijn is inmiddels verstreken. Hoewel het bedrijf in 2022 toestemming kreeg om buitenlandse gezinnen voor een landbouwproject naar Suriname te halen, moest het zelf zorgen voor de vereiste verblijfs- en werkdocumenten.

De rechter oordeelde dat de financiële belangen van het bedrijf niet zwaarder wegen dan de wettelijke bevoegdheid van de Staat om op te treden tegen illegaal verblijf. De onderneming moet bovendien SRD 13.500 aan proceskosten betalen en kan binnen veertien dagen hoger beroep instellen.

De uitspraak betekent overigens niet dat de rechter zelf opdracht heeft gegeven tot uitzetting. Wel staat het de autoriteiten vrij de procedure voort te zetten, zolang de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Volgens Elskamp wordt inmiddels gewerkt aan een chartervlucht om de groep uit Suriname te verwijderen.

De politiewoordvoerder kondigde verder aan dat ook andere locaties waar buitenlanders zonder geldige verblijfsdocumenten verblijven, zullen worden gecontroleerd. Volgens hem gaat het niet om een actie die specifiek tegen één groep buitenlanders is gericht, maar om de handhaving van de geldende wetgeving.