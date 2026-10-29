Telefoonlijnen politiebureau De Nieuwe Grond al ruim drie maanden afgesloten

De telefoonlijnen van politiebureau De Nieuwe Grond in Suriname zouden al langer dan drie maanden zijn afgesloten. Dat meldt een insider aan de redactie van Waterkant.Net. Volgens de melder bemoeilijkt de situatie zowel het contact met burgers als de onderlinge communicatie binnen de politie.

De klokkenluider zegt dat het ontbreken van de telefoonverbindingen het dagelijkse werk belemmert. “Het is zo moeilijk de burgerij te contacten”, schrijft de melder. Ook het onderhouden van contact door agenten onderling zou hierdoor lastig zijn.

Volgens de melder is de leiding van regio Midden vanaf de eerste dag over de afsluiting geïnformeerd. Die zou vervolgens ook de korpschef op de hoogte hebben gesteld. Ondanks deze meldingen zouden de lijnen nog altijd niet zijn hersteld.

Daarnaast zegt de melder te hebben vernomen dat de minister inmiddels schriftelijk over de kwestie is benaderd. Of en wanneer die brief daadwerkelijk is verstuurd en welke reactie daarop is gekomen, blijkt niet uit de verstrekte informatie.

Over de oorzaak van de afsluiting bestaat nog geen duidelijkheid. De melder vermoedt dat er een verband is met achterstallige telefoonrekeningen van Justitie. Dat vermoeden is niet met documenten onderbouwd en is vooralsnog niet bevestigd.

De frustratie bij de melder is groot. Naar eigen zeggen is de kwestie op verschillende niveaus binnen de organisatie bekend, maar blijft een oplossing uit. Met de woorden “Niks en nikssss” benadrukt de persoon dat het probleem volgens hem na ruim drie maanden nog steeds voortduurt.

Een officiële bevestiging van de afsluiting en een toelichting op de oorzaak ontbreken vooralsnog. Daarmee blijft ook onduidelijk wanneer de telefoonverbindingen van het bureau worden hersteld.