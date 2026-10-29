‘Surinaamse versie van Kwakoe’ moet geld opleveren voor renovatie NIS

Een festival dat Surinamers samenbrengt én geld in het laatje brengt voor de renovatie van de Anthony Nesty Sporthal: dat is de inzet van het Ala Na Wan Festival. Het evenement vindt op 19 en 20 december plaats op en rond het terrein van de sporthal, die ook bekendstaat als ‘NIS’. Onder meer entreegelden en een deel van de T-shirtverkoop moeten bijdragen aan het opknappen van de accommodatie.

Het initiatief komt van Roy Mohan en wordt uitgevoerd door Strictly Loyal Entertainment, in samenwerking met het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) en de Anthony Nesty Sporthal (ANS). Mohan omschrijft het tegenover de Ware Tijd als een Surinaamse uitvoering van het Kwakoe Festival in Nederland, samengebracht in één weekend.

De financiële bijdrage aan de sporthal vormt een belangrijk onderdeel van het plan. Volgens JOS-directeur Enrique Ralim zijn de entreegelden, een kwart van de opbrengst uit de verkoop van T-shirts en de inschrijfgelden voor futsal en standhouders bestemd voor de kas van de sporthal. Daarmee moet het festival helpen middelen bijeen te brengen voor de renovatie.

Naast die financiële doelstelling staat ontmoeting centraal. De organisatie wil jongeren, gezinnen, sportliefhebbers en ondernemers bij elkaar brengen tijdens een evenement met een eigen Surinaams karakter. Mohan benadrukt dat verschillen in cultuur en geloof niets afdoen aan het feit dat Surinamers samen één volk vormen.

Daarbij vindt de initiatiefnemer dat er meer ruimte moet zijn voor ontspanning. Volgens hem neemt de politiek veel aandacht in beslag, terwijl het leven in Suriname uit meer bestaat. Als mensen zich uitsluitend daarop blijven richten, dreigen problemen voortdurend de boventoon te voeren. Met het festival wil hij ruimte bieden om samen iets anders te beleven.

ANS-directeur Dino Canterburg ondersteunt die gedachte. Hij beschouwt ontspanning als belangrijk voor de gemeenschap en wijst erop dat andere landen daarvoor grote budgetten beschikbaar stellen. Vanuit zijn functie staat hij dan ook achter het initiatief.

Ralim zegt dat het ministerie het festivalplan direct heeft omarmd. Volgens hem sluit het aan bij de wens van president Jennifer Geerlings-Simons om de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Het evenement combineert daarmee de beoogde versterking van de onderlinge verbondenheid met steun aan de sportaccommodatie.

De promotie voor het festival ging dinsdag bij de sporthal van start. Daarbij werd een speciaal festivalshirt gepresenteerd. Zowel Ralim als Canterburg kreeg een exemplaar overhandigd.