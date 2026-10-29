Rusland waarschuwt in Nederland: Ook in multicultureel Suriname bestaat discriminatie

Suriname staat bekend als een land waar mensen van verschillende afkomst, religies en culturen vreedzaam naast elkaar leven. Toch betekent deze bijzondere samenleving niet dat discriminatie en ongelijke behandeling niet voorkomen. Dat benadrukte vicepresident Gregory Rusland donderdag tijdens het vijfde UNESCO Global Forum against Racism and Discrimination in Den Haag, Nederland.

Rusland vertegenwoordigt Suriname op het internationale forum, dat op 29 en 30 oktober wordt gehouden. Tijdens de bijeenkomst bespreken regeringsvertegenwoordigers, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit verschillende landen hoe racisme en discriminatie effectiever kunnen worden aangepakt. Volgens de vicepresident neemt Suriname daarbij een bijzondere plaats in vanwege de grote culturele en etnische diversiteit van de bevolking.

In zijn toespraak stond Rusland stil bij de geschiedenis van Suriname. Hij wees erop dat kolonialisme, slavernij, verzet, contractarbeid en migratie een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de huidige samenleving. De verschillende bevolkingsgroepen, talen, godsdiensten en tradities vormen volgens hem samen de nationale identiteit van het land.

Hoewel wederzijds respect en het vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen belangrijke kenmerken van Suriname zijn, waarschuwde Rusland dat culturele diversiteit alleen niet voldoende is om discriminatie tegen te gaan. Volgens hem moet gelijkwaardigheid ook merkbaar zijn in het dagelijks leven. Iedere burger moet eerlijke kansen krijgen op goed onderwijs, werkgelegenheid en toegang tot overheidsvoorzieningen.

De vicepresident vroeg daarbij bijzondere aandacht voor de positie van Inheemse en Marrongemeenschappen in het Surinaamse binnenland. Bewoners van deze gebieden ondervinden volgens hem nog altijd belemmeringen bij het verkrijgen van bepaalde voorzieningen en ontwikkelingsmogelijkheden. Grote afstanden, taalverschillen en een beperkte infrastructuur kunnen ervoor zorgen dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Rusland vindt dat de overheid hiermee rekening moet blijven houden bij het ontwikkelen van beleid.

Om ongelijke behandeling beter aan te pakken, pleitte de vicepresident voor verbeteringen op verschillende gebieden. Zo moet het onderwijs meer aandacht besteden aan de geschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Daarnaast moeten overheidsdiensten voor iedereen toegankelijk en eerlijk zijn. Ook vindt hij het belangrijk dat de overheid bij het nemen van beslissingen gebruikmaakt van onderzoek en overleg voert met de gemeenschappen die door het beleid worden geraakt.

Rusland besteedde eveneens aandacht aan Surinamers die in Nederland wonen. Volgens hem verdienen hun ervaringen met racisme en discriminatie serieuze aandacht. Hij ziet mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen de Surinaamse en Nederlandse overheid, diasporaorganisaties, onderwijsinstellingen en onderzoekers om problemen beter in kaart te brengen en gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen.

Het internationale forum staat dit jaar in het teken van het omzetten van beloften en afspraken in concrete resultaten. Met zijn deelname wil Rusland benadrukken dat de bestrijding van discriminatie niet alleen bij mooie woorden mag blijven. Volgens de vicepresident is blijvende samenwerking noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle burgers, ongeacht hun afkomst of achtergrond, daadwerkelijk gelijke kansen krijgen.